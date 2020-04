Kostenpflichtiger Inhalt: Auswirkungen der Corona-Pandemie : Das nächste Bier auf belgischer Seite muss noch warten

Direkt am Vennbahnradweg liegt die „Taverne A’Lutze“. Dass man von Kalterherberg nach Küchelscheid eine Landesgrenze übertritt, ist so gut wie gar nicht wahrnehmbar. Foto: Sarah-Lena Gombert

Kalterherberg Kalterherberg in Deutschland und Küchelscheid in Belgien sind eigentlich eine Siedlung. Doch durch Corona ist alles anders. Das merken auch die Inhaberinnen zweier beliebter Ausflugslokale auf belgischer Seite, die in unmittelbarer Nähe des Vennbahnradwegs liegen.