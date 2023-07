„Eifelgold Rooding“ : Das frühere Hotel als „Schandfleck“ in bester Erkensruhrer Lage

„Ich ärgere mich jeden Tag, wenn ich hier vorbeifahre", sagt eine Bewohnerin von Erkensruhr dem Chronisten, als sie ihn beim Fotografieren sieht. Die Ruine des einstmals stolzen Hotels steht seit nunmehr drei Jahren unverändert in ihrem erbärmlichen Zustand in der Mitte der Streusiedlung. Foto: Heiner Schepp

Erkensruhr Das frühere Hotel „Eifelgold Rooding“ in Erkensruhr ist zur Bauruine verkommen und sorgt für großen Unmut im touristischen 200-Seelen-Ort.

Es hat wahrlich eine wechselvolle Geschichte, das einstmals ambitionierte Hotel „Eifelgold Rooding“ in Erkensruhr. Das jüngste Kapitel ist allerdings wieder mal ein negatives und, Stand heute, eines ohne Happy End.

Als Hotel „Waldfrieden“ trug das große Haus in bester Lage am Obersee-Zufluss „Erkensruhr“ ebenso zum touristischen Aufschwung am Rursee bei wie ab etwa 2000 als „Nadolnys Wellness-Hotel“. Doch der namensgebende neue Besitzer, der auch als Einzelkandidat bei der Bürgermeisterwahl 2004 antrat, geriet nach einer öffentlich geführten Auseinandersetzung mit seiner Bank in eine unternehmerische Schieflage: „In Nadolnys Wellness-Hotel gehen die Lichter für immer aus“, titelte unsere Zeitung im April 2007, doch das Unternehmerehepaar sah die Bank und ihre hohen Kreditzinsen als Hauptschuldige für die Schließung und die Entlassung von 18 Mitarbeitern.

Filmreifer Abgang

Blütezeit: 2014 erfreute sich das Hotel „Eifelgold Rooding" großer Beliebtheit. Die Herkunft der meisten Gäste ließ sich an den Autokennzeichen ablesen. Foto: Archiv/P. Stollenwerk

Der Abgang der alten Eigentümer war indes filmreif: Das Hotel wurde am 2. April 2007 quasi über Nacht dichtgemacht, die Mitarbeiter und Hotelgäste standen vor verschlossenen Türen, das Besitzerehepaar war abgetaucht (was Nadolny später bestritt).

Nur fünf Monate später jedoch schrieb das vormals größte Hotel des Örtchens wieder positive Schlagzeilen: „Das Wellness-Hotel in Erkensruhr soll wieder öffnen“, hieß es da in der Tageszeitung, die von einer „bevorstehenden Unterzeichnung des Kaufvertrags mit einem niederländischen Investor“ berichtete, der auch gleich einen Betreiber für das Wellness-Hotel mitbringe. Dieser Betreiber war die Famile Caubo-Rooding.

Der Name Rooding stand und steht in den Niederlanden für eine lange Tradition im Hotelgewerbe. Juul Caubo übernahm das Haus in Erkensruhr gemeinsam mit seiner Frau Pascalle und seinem Schwager Erich Rooding sowie Küchenchef Leon Dieteren. „Das Haus ist wunderschön, es hat einfach diese spezielle Atmosphäre. Wir haben es vor zweieinhalb Monaten per Zufall entdeckt, weil wir gerne hier in der Gegend wandern gehen“, wurde Juul Caubo damals zitiert.

Erkensruhr empfängt seine Besucher mit gepflegten Beeten und Vorgärten, die Häuser und teils touristischen Gemeinschaftseinrichtungen sind sauber und adrett. Nur in Höhe der Hausnummer 108 trüben auf beiden Straßenseiten verfallende Gebäude den Blick. Foto: Heiner Schepp

Wiedereröffnung am 1.11.2007

Und er ließ Taten folgen: Nach einigen Umbau- und Renovierungsarbeiten erfolgte die Wiedereröffnung des Hotels unter dem Namen „Eifel-Gold Rooding“ am 1. November 2007. Als die Gemeinde Simmerath gut ein Jahr später 190.000 Übernachtungsgäste und eine Steigerung um 5,1 Prozent bilanzierte, wurde das „Eifelgold Rooding“ mit seinen 69 Betten als Hauptgrund genannt.

Auch in den Folgejahren wurde im ambitionierten Urlaubsdomizil erfolgreiche Arbeit, abseits der großen öffentlichen Wahrnehmung, geleistet – bis zum Herbst 2017. „Hotel ‚Eifelgold‘ muss Betrieb einstellen“, hieß es in der lokalen Tageszeitung, die gar vom „möglicherweise letzten Kapitel in der Geschichte des Hotels“ sprach.

Die Städteregion ermahnte Anfang Juli den Eigentümer des Hotels eindringlich, den abgebauten Bauzaun umgehend wieder aufzustellen, was dann auch kurze Zeit später passierte. Foto: Heiner Schepp

Was war geschehen? Die Bauaufsichtsbehörde der Städteregion Aachen hatte dem Betreiber des Hotels „Eifelgold Natur & Hotel“ aus Sicherheitsgründen den weiteren Betrieb der Einrichtung untersagt. Zuvor waren im Rahmen von wiederkehrenden Prüfungen brandschutzrechtliche Mängel festgestellt worden, die am Ende ausschlaggebend für das Durchgreifen der Behörde waren. Ein schwacher Trost damals: Gäste waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Hotel…

Heere Pläne

Doch das Auf und Ab setzte sich weiter fort, jedoch das Haus blieb in niederländischer Hand: Der Investor Jos van de Mortel kaufte das 2017 geschlossene und seither brach liegende Hotel im Herzen von Erkensruhr im April 2018 und kündigte Veränderungen an, die fast schon zu schön klangen, um wahr werden zu können. Auf einer Gesamtfläche von 12 625 Quadratmetern des Riesengrundstücks sollten insgesamt 100 Lodge-Einheiten entstehen. 30 eingeschossige Ferienhäuser mit je drei Lodges sollten die Besucher noch näher an die Natur bringen. Dazu war ein etwa 208 Quadratmeter großer Spa-Bereich im Haus geplant, um sich auch nach einem langen Wandertag bestens entspannen zu können. „Eine integrierte Gastronomie soll es ebenfalls geben“, so der Investor 2018.

Auch nicht schöner: „Vis-a-vis vom Hotel „Eifelgold" steht mit der ehemaligen „Bauernstube“ samt angebautem „Hotel-Restaurant Lissabon“ ein weiteres verfallendes ehemaliges Gästehaus. Foto: Heiner Schepp

Die Simmerather Politik stimmte den großen Plänen zu und machte mit entsprechenden Beschlüssen den Weg dafür frei. Für Erkensruhr bedeute das Objekt auf jeden Fall eine Aufwertung. Nicht nur, dass ein neuer Arbeitgeber vorhanden wäre – die Rede war von rund 50 Vollzeitjobs –, auch der Tourismus würde wieder gestärkt.

Von Corona gestoppt

Bei der Vorstellung der ambitionierten Pläne war bezüglich der Kosten für den Um- und Ausbau des Hotels von 6 bis 10 Millionen Euro die Rede, und tatsächlich kam 2019 Bewegung in das zuletzt gespenstisch stille Haus. Doch dann kam Corona.

Einige Wochen noch waren Fahrzeuge und Bauarbeiter, auch von Firmen aus unserer Region, am und im Haupt- und Nebenhaus zu sehen. „Es wurden sogar einige Zimmer im Haupthaus komplett im Trockenbau fertiggestellt“, erinnert sich Bürgermeister Bernd Goffart an den hoffnungsvollen Beginn der Arbeiten.

Doch im Frühjahr 2020 wurde es dann wieder still im „Eifelgold Rooding“. Zusehens verfiel der unfertige Baukörper, mit herausgenommenen Türen und Fenstern der Eifeler Witterung gnadenlos ausgesetzt. Aus dem einstmals stolzen „ersten Hotel am Platze“ wurde in den folgenden drei Jahren der Schandfleck von Erkensruhr. Daran änderte auch das Ende der Pandemie nichts.

Bei dem Projekt steht indes viel Geld auf dem Spiel. 12,8 Millionen Euro soll der Umbau nach früheren Angaben des Investors kosten. Der Kaufpreis ist dabei nicht mitgerechnet. 2,2 Millionen wurden bis zum Frühjahr 2020 für die Bauarbeiten ausgegeben.

Bauzaun abgebaut, Bauzaun aufgebaut

Immerhin schützte der Bauzaun eines Simmerather Unternehmens, das dort auch tätig gewesen war, Gelände und Gebäude vor unbefugtem Zutritt. Zumindest bis vor wenigen Wochen. Da baute besagte Bauunternehmung den Bauzaun in Erkensruhr wieder ab, „weil der Besitzer nicht mehr dafür zahlen wollte“, erzählt Bernd Goffart. Die Hotelruine von Erkensruhr aber wurde nur kurz zum ungeschützten Abenteuerspielplatz für Kinder. „Ich wurde am gleichen Tag über den Abbau des Bauzauns informiert und habe dies umgehend der Städteregion Aachen als zuständige Bauaufsichtsbehörde mitgeteilt“, schildert Ortsvorsteher Christoph Poschen die Ereignisse von Anfang Juli. Die Städteregion habe daraufhin den Eigentümer eindringlich ermahnt, sofort wieder einen Bauzaun aufzustellen, was dann auch kurze Zeit später passierte.

Doch was wird nun aus der Hotelruine? Er habe seit dem Baustopp vor drei Jahren immer wieder Kontakt zum Besitzer aufgenommen, obwohl der Gemeinde letztlich bei einem privaten Objekt die Hände gebunden seien, erzählt Bernd Goffart. Der Besitzer habe auch seine Empfehlung, das verfallene Gebäude vielleicht zu verkaufen, immer wieder weit von sich gewiesen. Wenn Corona überstanden sei, wolle er weitermachen und das Projekt zu Ende bringen, habe dieser immer wieder betont. Und: „Natürlich werden wir in Erkensruhr ein Hotel eröffnen und den Bau so schnell wie möglich wieder aufnehmen“, wurde Jos van de Mortel noch im Juli 2021 in unserer Zeitung zitiert. Durch die Corona-Krise seien allerdings die Finanzierungsmöglichkeiten für derart große Projekte schwer beeinträchtigt worden. „Die Banken sind derzeit sehr vorsichtig und finanzieren nicht“, sagte van de Mortel damals.

Sinneswandel?

Erst im Laufe der letzten Wochen und Monate sei offenbar ein Sinneswandel bei Jos van de Mortel eingetreten, haben Bernd Goffart und Christoph Poschen übereinstimmend festgestellt. „Wir stellen unsererseits gerade Bemühungen an, das Objekt anderweitig zu vermarkten“, sagt der Bürgermeister, sieht sich aber auch hier in seinen Möglichkeiten eingeschränkt, „da es ja keine Liegenschaft der Gemeinde ist“. Und Ortsvorsteher Poschen ergänzt: „Das ist reine Privatsache. Jeder darf sein Eigentum verkommen lassen so wie er möchte“, sagt er bedauernd. Fast täglich bekommt er von den Menschen, die in Erkensruhr leben, Rückmeldungen und Anfragen, ob denn da gar nichts zu machen sei. Das Dorf sei so schön, nur dieser Schandfleck störe alles. „Leider nein“, muss Christoph Poschen solchen Bürgerfragen begegnen.