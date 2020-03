Kostenpflichtiger Inhalt: In der Krise : Der Lieferdienst ist jetzt besonders gefragt

Joachim Noltes Kunden sind zu 80 bis 90 Prozent ältere Menschen wie Karin Freiwald aus Imgenbroich. Foto: Andreas Gabbert

Nordeifel Lieferdienste für Lebensmittel sind in der Corona-Krise gefragter denn je. In der Nordeifel beliefert die Firma Heiko ihre Kunden schon seit vielen Jahren. In diesen Tagen schätzen die meist älteren Kunden den Service vor der eigenen Haustür besonders. In der Corona-Krise ist dessen Kundschaft inzwischen um 20 bis 30 Prozent gewachsen. Die Stammkunden sollen darunter aber nicht leiden.