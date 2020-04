Kostenpflichtiger Inhalt: Campingplätze ohne Touristen : Die Hoffnung wollen die Betreiber nicht aufgeben

Foto: Eva Johanna Onkels/MHA/Eva Johanna Onkels

Nordeifel Normalerweise kommen sie jetzt in Scharen: Camper. Doch zum Saisonstart bleibt es auf den Plätzen in der Eifel ruhig. Die Betreiber gehen mit gemischten Gefühlen an die Situation heran.