Verkehrsunfall : Brennendes Auto zwischen Roetgen und Fringshaus

Die Polizei warnt aktuell vor Verkehrsbehinderungen auf dem Abschnitt (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Wolf

Roetgen Am Mittwochabend hat sich auf der Bundesstraße 258 zwischen Ortsausgang Roetgen und Fringshaus ein Verkehrsunfall ereignet, in der Folge ist ein Auto in Brand geraten. Die Abschnitt ist derzeit komplett gesperrt.

Die Sperrung gilt zwischen der Kreuzung Fringshaus/Hoscheiter Straße und dem Ortsausgang Roetgen. Nach Informationen der Polizei vor Ort kann die Sperrung noch bis in die Nacht andauern.

Nähere Informationen zum Unfallhergang konnte die Leitstelle der Polizei Aachen gegen 18.15 Uhr noch nicht mitteilen.

Wir aktualisieren den Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen.

