Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei stellt Waffen sicher : Betrunkener veranstaltet im Garten Schießübungen

In einem Garten trafen die Einsatzkräfte schließlich auf einen 63-jährigen Mann, der auf einem Stuhl sitzend mit seinem Jagdgewehr über die Rur hinweg auf Zaunpfähle schoss. Foto: dpa/Patrick Pleul

Dedenborn Ein 63-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in seinem Garten in Dedenborn im betrunkenen Zustand Schießübungen veranstaltet. Die Polizei ging der Sache nach und stellte insgesamt zehn Waffen bei ihm sicher.