Gegen den Trend : Bei Küpper in Widdau zählt ganz viel Herz

Christel Küpper und ihre Tochter Birgit Nießen verzichten im Gasthaus Küpper auf Experimente. Ob Enkelin Katharina in ihre Fußstapfen treten wird, steht noch in den Sternen. Foto: Andreas Gabbert

Widdau In der Gaststätte Küpper scheint die Zeit stillzustehen. Latte Macchiato oder Cocktails sucht man vergeblich auf der Karte. Experimente gibt es bei Christel (76) und Birgit (48) nicht. Ihr Erfolgsrezept ist ein anderes.

Es ist einer dieser warmen Sommertage, die sich am besten mit einem kühlen Getränk auf der Terrasse eines gemütlichen Lokals genießen lassen. Das haben sich wohl auch die Wanderer und Motorradfahrer gedacht, die in der Gaststätte Küpper in Widdau eingekehrt sind. Rund 80 Einwohner zählt der kleine Ort in Hanglage über dem Rurtal zwischen Imgenbroich und Rohren. Bei gutem Wetter oder wenn eine Feier ansteht, halten sich in der Wirtschaft gerne mal ebenso viele Gäste auf.

Seit vielen Jahrzehnten ist das Lokal bei Einheimischen und Touristen ein beliebtes Ausflugsziel, und viele Familien feiern dort ihre Feste. Handyempfang gibt es da – wenn überhaupt – nur minimal. Stattdessen hat man einen fantastischen Ausblick auf die umliegenden Wiesen und Wälder. Es gibt Cappuccino, aber keinen Latte Macchiato. Bier und Schnaps stehen zur Auswahl, aber keine Cocktails. Experimente gibt es bei Christel Küpper (76) und ihrer Tochter Birgit Nießen (48) nicht. „Das vermisst hier auch keiner. Nach den modernen Sachen wird nicht gefragt. Bei uns geht es bürgerlich zu“, sagt die Wirtin.

Christel Küpper sitzt auf einer der Holzbänke vor der Gaststätte, die ihren Familiennamen trägt, und beobachtet mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht das Treiben auf der Terrasse, während Birgit große Stücke Kuchen vom Bäcker aus dem Nachbardorf zu den Tischen bringt. Wer etwas anderes essen möchte, findet auf der Karte auch Kleinigkeiten wie eine Bockwurst mit Fritten, ein Süppchen oder einen Teller mit Schnittchen. Alternativ stehen verschiedene Eisbecher zur Auswahl. Zum Angebot gehört auch ein deftiges Frühstück mit Brötchen, Aufschnitt, Spiegeleiern oder mit Speck und Ei. Je nachdem, was die Gäste wollen. Aber nur nach Vorbestellung: „Wir gehen die Brötchen ja nicht um die Ecke holen“, erklärt Christel.

Von der Terrasse bietet sich ein Ausblick auf die umliegenden Wälder. Foto: Andreas Gabbert

Groß aufgetischt wird bei Festen und Familienfeiern. „Dann kochen wir, was sich die Leute wünschen – Braten, Rouladen oder Kassler mit Sauerkraut“, sagt sie. Sechs Tage in der Woche ist das Lokal geöffnet. Der Montag ist der wohlverdiente Ruhetag. Nur im Sommer ist 14 Tage lang geschlossen, ansonsten ist die Gaststätte ganzjährig geöffnet. All das stemmen die beiden Frauen größtenteils allein. Nur wenn sonntags mal etwas Größeres ansteht oder ein Fest gefeiert wird, kommt eine Aushilfe hinzu. „Das klappt immer gut. Wir sind ja eingespielt“, erzählt Christel. Es gibt keine Aufgabe, die sie scheut. Ob Theke, Küche oder Service. Das ist ihr egal. Besondere Freude bereitet ihr aber der Umgang mit den Gästen. Mit denen kommt sie immer schnell ins Gespräch. „Wenn man das 56 Jahre getan hat, ist das normal“, meint sie.

Wie lange es das Lokal schon gibt, ist nicht ganz klar. Auf der Sitzbank der Wirtin steht „um 1900“ und „seit über 300 Jahren“. „In der Wirtschaft hängt ein Bild von unserem Haus. Da steht 1876 drauf. Ob das mit dem Lokal zusammenhängt, weiß ich nicht. Fest steht, dass der Opa meines Schwiegervaters hier schon eine Wirtschaft betrieben hat, beziehungsweise das, was man früher darunter verstand. Früher machten hier die Waldarbeiter Rast, Fremde kamen damals noch nicht her“, erzählt Christel.

Das hat sich längst geändert. Inzwischen kommen auch viele Gäste aus dem Ausland. Englisch oder Französisch sprechen die beiden Frauen aber nicht. „Das haben wir früher nicht gelernt. Trotzdem klappt es irgendwie immer mit der Verständigung“, sagt Christel Küpper.

Wann genau an der Veilchenstraße in Widdau das erste Bier gezapft wurde, mag nicht genau zu datieren sein, aber die Geschichte der Familie Küpper lässt sich jedenfalls bis circa 1700 zurückverfolgen. In dem Stammbaum tauchen zunächst die Namen Wolgarten und Kaulard auf und ab 1861 dann eben der Name Küpper.

Christel trägt diesen Nachnamen seit 1967, dem Jahr, in dem sie den Landwirt und Gastronom Hermann-Josef Küpper heiratete und von Mützenich nach Widdau zog. Bis 1969 arbeitete sie noch in der Seidenfabrik in Monschau, dann wechselte sie hinter den Tresen. „Das ist schon so lange her, das ist ja bald nicht mehr wahr“, sagt die 76-Jährige.

Bis 1975 stand noch die Landwirtschaft im Vordergrund, die Kneipe lief nebenher. Dann wurden der Stall und die Scheune zu Gasträumen umgebaut. Die Scheune bietet jetzt nicht nur bis zu 60 Personen Platz, dort befindet sich heute auch ein Bauernmuseum. Große Wagenräder hängen von der Decke, an den Wänden finden sich allerlei Werkzeuge, Küchengeräte, Militaria und alte Dokumente – eben all die Dinge, die Hermann-Josef im Lauf der Jahre gesammelt hat. „Einiges haben uns die Leute gebracht. Vieles war aber auch hier im Haus“, erzählt Christel. So ist ein uriges Ambiente entstanden, das an Österreichs Hüttenwelt erinnert.

In der Scheune können jetzt nicht nur bis zu 60 Personen feiern, dort befindet sich heute auch ein Bauernmuseum. Foto: Andreas Gabbert

Inzwischen haben sich die Gäste wieder verabschiedet, und nun gibt es auch für Birgit eine kleine Verschnaufpause. Schon mit 15 Jahren hat sie in der Gaststätte ihrer Eltern mitgeholfen. Viel geändert hat sich dort seitdem nicht. „Okay, es gibt keinen Frühschoppen mehr. Wenn ich früher von der Schule kam, saßen hier die Rentner zusammen. Die leben alle nicht mehr“, sagt die 48-jährige Mutter von drei Kindern im Alter von 22, 20 und 15 Jahren.

Aber immer noch wird in der Gaststätte jeden Freitag Skat gekloppt. Dann trifft sich der Skatclub, den Hermann-Josef 1969 mitgegründet hat und der zeitweise sogar in der Bundesliga spielte. Auch bei den Deutschen Meisterschaften reichte es sowohl in der Mannschafts- als auch in der Einzelwertung schon oft für die Teilnahme an der Endrunde. Ein beliebter Treffpunkt ist das Lokal auch für den Imkerverein Monschauer Land, der hier regelmäßig seine Treffen abhält, und für zahlreiche Ortsgruppen des Eifelvereins.

In dem urigen Lokal wird noch jeden Freitagabend Skat gekloppt. Foto: Andreas Gabbert

Der größte Einschnitt in der jüngeren Geschichte der Gaststätte Küpper dürfte wohl der Tod von Hermann-Josef gewesen sein. Er starb im April 2010, und fortan führten Mutter und Tochter das Lokal gemeinsam. Ob die nächste Generation die Gaststätte eines Tages übernehmen wird, steht noch in den Sternen. „Die beiden Jungs und ihr Vater haben andere Berufe, und die 15-Jährige hat meistens andere Sachen im Kopf. Manchmal packt sie aber auch mit an, räumt ab oder schneidet Gemüse klein“, erklärt Christel. Eines steht für sie fest: „Ich mache das hier noch solange ich kann. Wenn sie mich nicht mehr wollen, gehe ich“, sagt sie auf Eifeler Platt und lacht.