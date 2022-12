In Mützenich : Bauern setzen in dunkler Zeit ein leuchtendes Zeichen

Mit einer vielbeachteten Aktion haben am Samstag die Mützenicher Ortsbauern wieder Licht ins Dunkel gebracht. Fast zwei Dutzend, mit vielen bunten Lichtern geschmückte Traktoren und Gespanne fuhren am Abend durch das Venndorf. Foto: MHA/Marco Pontzen

Mützenich Ein imposanter Zug mit weihnachtlich geschmückten Zugmaschinen ist am Freitagabend durch Mützenich und zum Monschauer Bahnhof gefahren.

Mit einer kreativen Aktion haben die Mützenicher Ortsbauern wieder Licht ins Dunkel gebracht. Fast zwei Dutzend, mit vielen bunten Lichtern geschmückte Traktoren und Gespanne fuhren am Abend durch das Venndorf und trugen so am Freitag vor dem 3. Advent festliche Stimmung in die Herzen der Menschen.

Hauptgrund für die Aktion ist das Bemühen, mit den weihnachtlich geschmückten Traktoren in der dunklen Jahreszeit ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung zu setzen. Erst in zweiter Linie wollten die Bauern sich damit aber auch bei den Verbrauchern in Erinnerung rufen, da viele regionale Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte in diesen Zeiten Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, weil der Weg in den Supermarkt oft bequemer ist.