Lkw geborgen : B258 zwischen Höfen und Schleiden wieder frei

Update Monschau Die B258 zwischen Höfen und Schleiden ist nach einer mehrstündigen Sperrung wieder frei. Ein Lkw stand dort am Dienstagnachmittag quer auf der Fahrbahn.

Wie die Polizei berichtet, war dem Lastwagen auf der Bundesstraße 258 auf Höhe des Parkplatzes Wahlerscheid ein Reifen geplatzt. Der Lkw war infolgedessen teilweise in den Straßengraben geraten und blockierte dann die Fahrbahn. An der Stelle befindet sich eine Baustelle, sodass die Straße ohnehin nur einseitig befahrbar war, so die Polizei.