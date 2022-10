Lastwagen steht quer : B258 nach Unfall zwischen Höfen und Schleiden gesperrt

Monschau Auf der B258 zwischen Höfen und Schleiden hat sich ein Unfall ereignet. In der Folge steht ein Lastwagen quer auf der Fahrbahn. Die Bundesstraße ist deshalb vorerst gesperrt.

Der Unfall hat sich nach Informationen der Polizei am frühen Nachmittag auf Höhe des Parkplatzes Wahlerscheid ereignet. Der Laster sei infolge des Unfalls teilweise in den Straßengraben geraten und blockiere nun die B258, die am dortigen Abschnitt aufgrund einer Baustelle ohnehin nur einseitig befahrbar ist.