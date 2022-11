Verbandsversammlung : AVV zieht Konsequenzen nach Kritik an SB63-Plänen

Nordeifel/Aachen Nach formalen Versäumnissen und Kritik aus der Eifel hat die Verbandsversammlung des Aachener Verkehrsverbundes am Morgen darauf reagiert.

Dort ist in der Druckvorlage 28/2022-ZV für die Schnellbuslinie 63 zwischen Simmerath und Aachen via Roetgen das Vorhaben nachzulesen, das heutige Angebot auf der SB63 analog zu der bereits erfolgten Ausweitung auf der SB66 zwischen Monschau und Aachen via Roetgen zu verbessern und einen ganztägigen 30-Minuten-Takt zwischen 5 und 23 Uhr sowie einen 60-Minuten-Takt am Wochenende anzubieten. Zwar hatte die Stadt Aachen bereits im Mai die Übernahme der zusätzlichen Kosten dafür erklärt, aber weder Roetgen noch Simmerath wurden in dem Verfahren frühzeitig beteiligt.