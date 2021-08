Unfall : Autofahrer landet in Hauswand

Autofahrer landet in Hauswand

Hellenthal Ein 20-Jähriger kommt bei Hellenthal von der Fahrbahn ab, durchpflügt ein paar Vorgärten und landet in einer Hauswand. Der Fahrer wird schwerverletzt. Das Haus ist einsturzgefährdet.

