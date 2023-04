In Steckenborn : Auto während des Trainings gestohlen

Auf dem Parkplatz an der Steckenborner Grundschule hatte Gina Harth ihren Wagen wie immer abgestellt, doch nach dem Training war das Fahrzeug verschwunden. Foto: Heiner Schepp

Steckenborn Einer jungen Frau wurde während des Volleyballtrainings in der Steckenborner Grundschulturnhalle zunächst der Autoschlüssel aus der Umkleidekabine und dann das Fahrzeug vom Parkplatz gestohlen.

„Ein Kfz-Diebstahl in dieser Dreistigkeit ist mir bisher auch nicht untergekommen, schon gar nicht in der Eifel“, sagt Hauptkommissar Andreas Müller, Pressesprecher der Aachener Polizei. Und dies, obwohl die Behörde in ihrem Bereich allein für dieses Jahr bereits 132 Diebstähle von Kraftwagen (siehe Box) registrieren musste. Das sind 20 Diebstähle oder 18 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Für die Eifelkommunen Monschau, Simmerath und Roetgen steht mit Ausnahme eines Kfz-Diebstahls in Monschau für 2022 und 2023 die Null. Und das macht den Fall in Steckenborn, der nun öffentlich wurde, so unbegreiflich. Denn die Täter – vermutlich eine Gruppe von mindestens vier, eventuell sogar sechs Personen – gingen in diesem Fall mit unglaublicher Dreistigkeit vor.

Tatort Steckenborn, Felderstraße. In der Turnhalle der Grundschule ist Gina Harth beim Volleyballtraining, so wie jeden Donnerstag und mehrmals in der Woche. Die 24-Jährige ist Trainerin der Jugendmannschaften und spielt selbst aktiv in der Spielgemeinschaft Steckenborn/Strauch/Lammersdorf. So wie fast alle Teamkolleginnen ist sie mit dem Pkw zum Training gekommen, an diesem Tag allerdings mit dem Dienstwagen ihres Freundes. Und wie wohl in allen Umkleidekabinen in der Eifel macht sich auch in Steckenborn niemand Gedanken darüber, seine Schlüssel während des Trainings besonders in Sicherheit zu bringen. Schließlich hängen die Jacken und Taschen, in denen die Schlüssel sich befinden, in der Frauenumkleide der Halle, also in einem geschlossenen, wenn auch nicht verschlossenen Raum. Der Begriff der „heilen Welt in der Eifel“ mag etwas überspitzt sein, aber niemand verschwendet hier einen Gedanken daran, dass jemand Fremdes einfach in die Kabine geht und etwas entwendet.

Das genau aber tun die unbekannten Täter an diesem Abend. Und zwar fein säuberlich geplant. Das haben Gina Harths Recherchen ergeben. Sofort nach Entdecken des Autodiebstahls hatte die junge Frau über verschiedene Social-Media-Kanäle einen Hilferuf abgesetzt und zahlreiche Hinweise erhalten. „Wir sind jetzt dabei, die vielen Hinweise zu sammeln und auszuwerten“, sagt Andreas Müller am Montag.

So hatten Nachbarn der Turnhalle beobachtet, dass gegen 19.30 Uhr aus einem grauen Kleinwagen (mehr ist zu dem Fahrzeug nicht bekannt), in dem vier Personen saßen, eine Person an der Halle ausgestiegen war. „Diese Person muss dann in die Halle und unsere Umkleidekabine gegangen sein und hat sich die zwei Schlüssel genommen, die bei den Sachen waren, die am nächsten zur Tür lagen“, sagt Gina Harth. Den Schlüssel ihrer Mannschaftskameradin legte der Täter dann später draußen auf die Fensterbank, weil er wohl den anthrazitfarbenen Ford Focus für das bessere Diebesobjekt hielt.

Während die Steckenborner Volleyballerinnen in der Halle ihrem Hobby nachgingen, betrat der Täter oder betraten die Täter die Damenumkleide (links) und entwendeten die dort befindlichen Schlüssel von zwei Autos. Foto: Heiner Schepp

Der Täter wird dann mutmaßlich mit einem Komplizen wenig später noch einmal gesehen, als sie am Steckenborner Kindergarten, Auf der Höhe 4, unweit der Kirche, um das gestohlene Auto herumgehen und einsteigen. „Zwei Männer Mitte 20, einer davon dunkelblond und schwarz gekleidet, der andere etwas größer und mit Kappe“, lautet die Beschreibung der Zeugen. Das Duo vom Steckenborner Kindergarten wurde dann eine Stunde später, gegen 21 Uhr, wohl noch einmal in Steckenborn gesehen, was darauf schließen lässt, dass es sich um eine mindestens vier-, wenn nicht gar sechsköpfige Gruppe handelt. Denn der gestohlene Dienstwagen mit dem amtlichen Kennzeichen MS-OE 1032 wurde bereits kurz nach 20 Uhr an einer Tankstelle in Nideggen gesehen. Die Täter sind offenbar direkt nach der Tat in Richtung Strauch/Nideggen davongebraust, ohne das Kennzeichen abzumontieren.

Trotz der vielen Hinweise fehlt vom gestohlenen Auto bislang jede weitere Spur. Ein Hinweis besagt, dass der gestohlene Wagen später auf der Autobahn in Richtung Hessen unterwegs war. „Wir haben dennoch über die Fahrzeugdaten die Möglichkeit, den Tätern auf die Spur zu kommen. Vor allem dann, wenn das Auto über die Grenze geschafft oder verkauft werden sollte“, sagt Andreas Müller, ohne zu tief in die Fahndungsmethoden der Polizei Einblick zuzulassen.

Info Bisher 132 Autodiebstähle im Raum Aachen Ein sehr unterschiedliches Bild ergibt der Blick auf die Pkw-Diebstähle im Raum Aachen bisher in diesem Jahr. Von Januar bis März wurden bei der Polizei 132 solcher Vergehen zur Anzeige gebracht. 2022 waren es im gleichen Zeitraum 112 Autodiebstähle gewesen. Mehr als die Hälfte der Delikte in diesem Jahr geschahen in der Stadt Aachen, nämlich 67. Die zweitmeisten Pkw-Diebstähle gab es in den ersten drei Monaten in Eschweiler (22/+120 Prozent), gefolgt von Herzogenrath (19) und Alsdorf (12). In Würselen und Stolberg gab es von Januar bis März 2023 je fünf Kfz-Diebstähle, was einen Rückgang gegenüber 2022 bedeutet. In Monschau und Baesweiler wurde je ein Autodiebstahl aufgenommen, in Roetgen und Simmerath keiner. Insgesamt gab es in der Eifel (Monschau/Roetgen/Simmerath) im Jahr 2022 sieben Kfz-Diebstähle, im Jahr davor deren elf. (hes)

Fast noch mehr als der materielle Schaden, der möglicherweise entstanden ist, macht den Betroffenen der Gedanke zu schaffen, dass die Täter mit ihrer Masche „Erfolg“ haben könnten. „Das war eine abgekartete Sache, und die Täter wussten, dass wir um diese Zeit und an diesem Ort Training hatten“, glaubt Gina Harth nicht daran, zufällig Opfer des Kfz-Diebstahls geworden zu sein. „Die Täter sind doch nicht ziellos durch Steckenborn gefahren und sind dann zufällig in unsere Umkleide eingedrungen“, sagt die 24-Jährige. Einen Verdacht haben sie, ihr Freund und ihr Umfeld jedoch nicht. So weit reicht die Fantasie auch nicht, jemand Bekanntem eine solche Tat zuzutrauen.