Unfall auf der L246 : Auto überschlägt sich und landet im Graben

Schmidt/Brück Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag auf der Landesstraße 246 bei Brück in einer Kurve mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Der 21-Jährige war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der L 246 in Fahrtrichtung Schmidt unterwegs. Laut Angaben der Polizei kam er in der Nähe von Brück in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich.