Fahrer unverletzt : Auto rammt Verkehrsinsel

Sämtliche Aufbauten einer Verkehrsinsel auf der B258 in Konzen beschädigte ein Pkw bei einem Alleinunfall am Sonntagabend. Foto: Feuerwehr Konzen

Konzen Hoher Sachschaden entstand am Sonntagabend bei einem Alleinunfall in Konzen.

Wohl noch Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Sonntagabend bei einem recht spektakulären Alleinunfall auf der Bundesstraße 258 in Konzen. Der Mann war mit seinem Renault kurz vor 23 Uhr von Konzen kommend in Richtung Imgenbroich unterwegs, als das Fahrzeug in Höhe der Einmündung Alte-Sportplatz-Straße aus noch unbekannter Ursache nach links von seiner Fahrspur abkam.