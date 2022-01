Windkraft : Ausbau in der Nordeifel auf Sparflamme

Mit 16 Windkraftanlagen von 800 bis 3300 Kilowatt Nennleistung steht der größte Windpark der Nordeifel in Lammersdorf, die offizielle bezeichnung lautet „Simmerather Wald“. Aus der Vogelperspektive sind gut die großen Rodeflächen rings um die Anlagen zu sehen. Foto: Marco Rose

Nordeifel Die Ziele sind ehrgeizig: Klimaschutzminister Habeck will auch die Windenergie in Deutschland kräftig ausbauen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Wie sieht es damit in der Eifel aus?