In Monschau : Aus der Rur gerettetes Rehkitz „Paulchen“ hat ein neues Zuhause

Bestens vertraut: Das aus der Rur gerettete Rehkitz wird von Hermann Carl in einem Gehege großgezogen. Wenn die Ziegenmilch angereicht wird, lässt „Paulchen“ sich nicht zweimal bitten. Foto: Peter Stollenwerk

Monschau Aus der Rur geborgenes Jungtier wird von Jagdaufseher Hermann Carl großgezogen und aufgepäppelt. Schon 114 Kitze wurden vor dem Mähtod gerettet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Stollenwerk

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Feuerwehr Monschau vor etwa vier Wochen aus. Die freiwilligen Helfer hatten Kenntnis davon erhalten, dass sich im Bett der Rur in Höhe des ehemaligen RWE-Geländes ein Rehkitz befinden würde. Das Jungtier war offenbar nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft ans rettende Ufer zu gelangen.

Zum Glück herrschte Niedrigwasser und das Kitz befand sich auf einer trockenen Stelle im Flussbett. Spaziergänger hatten das hilflos wirkende Tier entdeckt. Die Einsatzkräfte verständigten daraufhin Hermann Carl aus Monschau. Der erfahrene Jäger und Jagdaufseher riet den Feuerwehrleuten dazu, das Kitz vorsichtig aus dem Flussbett zu tragen und an das gegenüberliegende Ufer im Rosental zu bringen, wo sich eine kleine Wiese befindet. Die Helfer rollten das Kitz vorsichtig in eine Rettungsdecke aus Alufolie, um es nur ja nicht zu berühren. Wichtig ist nämlich, dass keinerlei Geruchsübertragung durch den Menschen auf das Kitz stattfindet, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die Ricke ihr Junges nicht mehr annimmt.

Ricke kommt nicht zurück

Am Ufer, so sagte es die langjährige Erfahrung von Hermann Carl, werde das Kitz dann lautstark nach seiner Mutter rufen, die sich dann umgehend auf den Weg machen werde, um ihr Kleines abzuholen. Die Rufe des Jungtieres seien über mehrere hundert Meter gut vernehmbar.

Am nächsten Tag aber befand sich das Kitz immer noch am Rurufer, was darauf schließen ließ, dass mit der Mutter „irgendetwas passiert sein muss“, wie Hermann Carl erläutert. Also nahm er sich des Tieres selbst an und brachte es in einem Gehege auf seinem Privatgrundstück unter. Er taufte das männliche Tier auf den Namen „Paulchen“, weil ein Bekannter, „der verrückt nach Rehen ist“, diesen Wunsch geäußert hatte.

Mit der Aufzucht von Rehkitzen kennt Hermann Carl sich bestens aus; diese Aufgabe hat er schon rund ein Dutzend Mal übernommen. Zunächst einmal wurde das kleine Kitz in seinem neuen Zuhause in einem Stall untergebracht, um es vor Greifvögeln aus der Luft zu schützen. In einem eingezäunten Gehege wird „Paulchen“ nun vorerst zu festen Fütterungszeiten mit lauwarmer Ziegenmilch versorgt. Milch aus der Flasche wollte das Rehkitz nicht akzeptieren, deshalb wird diese jetzt in einer kleinen Schale serviert.

Früh übt sich: Kleine Sprünge im hohen Gras zeigen, dass „Paulchen“ sich auch unter menschlicher Fürsorge wohlfühlt. Foto: Peter Stollenwerk

Noch länger in „Vollpension“

Das inzwischen fünf Wochen alte Kitz wächst und gedeiht, und hat bereits die doppelte Größe angenommen, doch die typischen weißen „Bambiflecken“ sind schon verschwunden. Dafür hat „Paulchen“ auf der Stirn eine kleine Schramme. „Vermutlich ist er mal gegen den Zaun gesprungen“, schätzt Hermann Carl. Dennoch wird es noch eine ganze Weile dauern, ehe Carl das Kitz wieder in die freie Natur entlässt. Zunächst einmal wird das Tier in einigen Wochen ein größeres Gehege erhalten einschließlich eines kleinen Waldstückes, damit es hier Deckung zu suchen kann. Erst im Februar wird die „Vollpension“, bei Hermann Carl ein Ende habe und „Paulchen“ wieder seine Freiheit zurückerhalten.

Der Zeitpunkt ist bewusst so gewählt worden, weil sich im Winter Rehe, die normalerweise Einzelgänger sind, zu sogenannten „Sprüngen“ (Rudel) zusammenschließen. Einer solchen Gruppe wird sich „Paulchen“ dann anschließen, um auf diese Weise das richtige Fluchtverhalten und alles andere, was zu einem echten Leben als Reh gehört, erlernen. Nach etwa zwei Monaten löst sich die Gruppe wieder auf.

Schon 114 Rehkitze gerettet

Dann kann „Paulchen“ genauso weiterleben wie zahlreiche andere Rehkitze, die in diesem Sommer bereits gerettet wurden. Exakt, so berichtet Hermann Carl, seien es bislang 114 Rehkitze, die dank einer Initiative der Kreisjägerschaft vor dem sicheren Mähtod auf weitläufigen Wiesenflächen innerhalb der Städteregion Aachen gerettet worden seien. Ein Großteil der Kitze wird Anfang Mai bis Ende Juni von den Ricken bekanntlich auf Grünland- und Feldfutterbauflächen gesetzt. Wenn der Landwirt mit seinen ausladenden Mähwerken im Einsatz ist, hat er keine Chance, Jungtiere im hohen Gras ausfindig zu machen. Daher haben sich innerhalb der Kreisjägerschaft mehrere Teams zu je vier Leuten gebildet, die mithilfe von Drohnen und Wärmebildkameras in den kritischen Monaten versuchen, die Rehkitze im hohen Gras ausfindig zu machen, bevor der Landwirt mit seinem Mähwerk anrückt.

Info Das Drohnenteam Das Drohnenteam der Kreisjägerschaft Aachen zur Jungwildrettung ist seit 15 Wochen im Einsatz und hat bereits 125 Einsätze absolviert. Dabei wurden neben den 114 Kitzen auch 17 Junghasen gerettet. Auch der Landwirt hat ein großes Interesse daran, dass Wildtiere vor der Mahd aufgespürt werden, um die Qualität des Futters zu gewährleisten.

Bereits bei Tagesanbruch, gegen vier Uhr in der Frühe, sind die Drohnenteams unterwegs, da die Wärmebildkamera in der Morgendämmerung die besten Ergebnisse liefert. Dahinter steht aber eine aufwendige Logistik, da mit den einzelnen Landwirten eine konkrete Absprache getroffen werden muss, wann eine Wiese zur Mahd ansteht. Wird ein Jungtier ausfindig gemacht, dann nehmen es die Helfer vorsichtig, mit Handschuhen und geschützt mit Grasbüscheln, aus seinem vermeintlich sicheren Versteck und setzen es in eine Kiste. Unmittelbar nach erfolgter Mahd stellen sie diese wieder an den Rand der Wiese. Erfahrungsgemäß dauert es dann nicht lange, bis die Ricke auftaucht und das Kitz wieder zu sich nimmt. So hat es die Natur eingerichtet.