Evangelische Kirche : Aus Botsuana als Pfarrerin in die Eifel

Soll in alle gemeindlichen Aufgaben eingebunden werden: Kanjo Tjinyeka aus Botswana engagiert sich für die Evangelischen Kirchengemeinde Monschauer Land als Pfarrerin in Roetgen. Foto: Berthold Strauch

Nordeifel Kanjo Tjinyeka ist im Pfarrhaus Roetgen eingezogen und lernt zunächst Deutsch, um ihren seelsorgerischen Dienst aufnehmen und eigne Gottesdienste gestalten zu können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Berthold Strauch

Verstärkung für die Evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land: Aus dem kleinen südafrikanischen Binnenland Botsuana ist die Pfarrerin Kanjo Tjinyeka bereits vor einigen Wochen in Roetgen angekommen. Damit sorgt sie für neues Leben im verwaisten Pfarrhaus an der Rosentalstraße in Roetgen, direkt neben der altehrwürdigen Kirche.

Doch ehe Kanjo Tjinyeka ihren seelsorgerischen Dienst aufnehmen und eigne Gottesdienste gestalten kann, wird es noch Monate dauern. Denn noch sind die Sprachbarrieren zu hoch, um auf Deutsch zu den Gemeindemitgliedern zu sprechen. Gerade erst hat sie in Aachen einen Sprachkurs begonnen.

Über das Missionswerk der evangelischen Kirche ist die Pfarrerin in die Eifel gekommen. Sie hatte sich um eine „Süd-Nord-Pfarrstelle“ der Organisation „Vereinte Evangelische Mission“ (VEM) beworben, um ihre bisherigen guten Erfahrungen auf diesem Gebiet weiter auszubauen. Denn damit kehrt Kanjo Tjinyeka in ein Land zurück, das sie bereits gut kennt. Hier hat die 50-jährige Pfarrerin nämlich einige Jahre im Rahmen eines Studiums der Missionswissenschaft und Internationalen Diakonie gelebt und gearbeitet, und zwar an der Theologischen Fachhochschule für Internationale Diakonie in Hermannsburg in Niedersachsen von 2014 bis 2018.

Die Monschauer Kirchengemeinde hatte auf die Anfrage nach einer Pfarrstelle reagiert. Nach Auswahlgesprächen, auch mit den dortigen Pfarrern Volker Böhm und Jens-Peter Bentzin – per Zoom-Video – fiel die Entscheidung, ins Monschauer Land zu kommen. Und hier beginnt sich Kanjo Tjinyeka langsam wohlzufühlen. „Die Menschen sind sehr nett zu mir“, freut sie sich, dass sie langsam „ankommt“ in der Gemeinde. Ich fühle mich in Roetgen bereits sehr wohl“, sagt Kanjo Tjinyeka und lächelt zufrieden. „Roetgen ist ein schönes, ruhiges Dorf, es gefällt mir.“

Austauschprogramm

Nach ihrem Theologiestudium im Heimatland Botsuana, das sie 1997 aufgenommen hatte, wurde sie im Jahre 2000 zur evangelisch-lutherischen Pfarrerin ordiniert. Dieses Studium absolvierte sie im „Evangelical Lutheran Seminary The Woodpecker“ in Gaborone in Botsuana. Anschließend hatte sie einige Jahre entsprechend als Pfarrerin gearbeitet und ab 2010 in Namibias Hauptstadt Windhoek ein Diplom-Studium noch draufgesattelt.

Neues Leben im alten Pfarrhaus: Volker Böhm und Kanjo Tjinyeka. Foto: Berthold Strauch

Auch wenn sie vier Jahre später zum weiteren Studium nach Deutschland ging, beherrscht sie die deutsche Sprache noch nicht so gut, obschon das Verstehen schon recht ordentlich klappt. Das Studium konnte sie auf Englisch absolvieren, inmitten von Studienkollegen aus vielen anderen Ländern, so dass damals das Deutschlernen ihr noch nicht so wichtig erschien. Doch das bedauert sie inzwischen ein wenig, damals nicht mehr an der Sprache getan zu haben.

Englisch offizielle Lamndessprache

Da in Botsuana keine Gelegenheit bestand, vor ihrer erneuten Reise nach Deutschland unsere Sprache zu lernen, die natürlich Voraussetzung für eine pfarrliche Arbeit ist, muss sie dies nun im Lande selbst nachholen. Englisch ist in Botsuana die offizielle Landessprache, neben der Bantusprache der Einheimischen, Setswana.

Nach einigen Jahren seelsorgerischer Arbeit in ihrer Heimatgemeinde Sehithwa in Botsuana stand für die Pfarrerin noch einmal ein Wechsel von Umgebung und Kultur als Herzenswunsch im Mittelpunkt. Dabei will sie das Leben in einer deutschen Kirchengemeinde besser kennenlernen, als es ihr bislang gelungen war. Im Rahmen des Süd-Nord-Austauschprogramms der VEM wird sie nun drei Jahre als „Pastoral Co-Workerin“ in Roetgen leben und arbeiten. Nach einer Evaluierung der bisherigen Arbeit besteht für Kanjo Tjinyeka durchaus auch noch die Möglichkeit, ihren Aufenthalt um weitere drei Jahre zu verlängern.

In all dieser Zeit wird die Pfarrerin wahrscheinlich nicht in ihr fast 10.000 Kilometer entferntes Heimatland zurückkehren, obschon sie natürlich hier auch Urlaub bekommt. Aber eine solche Reise sei viel zu aufwendig.

Am stärksten vermisst sie ihre 27-jährige Tochter Suveere, die im Norden Botsuanas nahe der namibischen Grenze als Physiotherapeutin arbeitet. Regelmäßige, eigentlich tägliche Kontakte und Videogespräche via Whatsapp helfen der ledigen Mutter und ihrer Tochter über die Zeit der Trennung hinweg.

In Gemeindearbeit einbringen

Für ihre Arbeit in der Eifel, für die sie ein weitgehend von der VEM finanziertes Pfarrerinnen-Gehalt bekommt, hat sie sich vorgenommen, intensiv in die Gemeindearbeit einzubringen, von der Frauenhilfe über den Konfirmantenunterricht bis zur Chorarbeit. Und wie Pfarrerkollege Volker Böhm nach einem Blick in seinen Kalender bestätigt, ist Kanjo Tjinyekas erster eigener Gottesdienst erst für Mitte Oktober 2023 geplant, wie der entsprechende Predigtplan bereits jetzt aufweist. Wenn‘s sprachlich auf Deutsch besser klappt, könne dieses Datum durchaus vorgezogen werden.

Doch um tatsächlich „Bescheid“ zu wissen, wie das Gemeindeleben laufe, müsse sie ohnehin erst einmal ein komplettes Kirchenjahr miterleben, ergänzt Böhm. In dessen Wohnung in Lammersdorf hatte sie sich im Gästezimmer nach ihrer Ankunft in der Eifel schon ein wenig eingewöhnen können.

Böhm freut sich auf die „neuen Impulse“, die seine afrikanische Kollegin in die Kirchenarbeit einbringen könne. „Wir können viel voneinander lernen“, ist Böhm fest überzeugt und freut sich auf die Diskussionen über die gemeinsamen „Spannungsfelder“, wie er sagt. Und: „Das wird eine fruchtbare Verbindung, in der wir viel miteinander teilen können.“ Und dazu werde auch beitragen, eventuelle gegenseitige Vorurteile abzubauen.

Im Chor mitsingen