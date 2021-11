Schuh- und Sporthaus Plum : Auf unwegsamem Gelände sicheren Schrittes in die Zukunft

Mit 90 Jahren Historie geht es weiter bergauf mit dem Schuh und Sporthaus. Thomas Plum plant derzeit, mit einer Erweiterung des Vennhofes das Angebot von Wohnraum und Dienstleistungen weiter zu optimieren. Foto: Jürgen Lange

Roetgen/Nordeifel Das Schuh- und Sporthaus Plum feiert 90-jähriges Bestehen und setzt weitere Akzente in Roetgen und Umgebung.

„Natürlich kommt es auf den Schuh an“, antwortet Thomas Plum auf die Frage nach dem Sinn der riesigen Auswahl unter Laufschuhen. „Der Schuh soll perfekt auf den Fuß und die Verwendung abgestimmt sein. Das ist wichtiger als das passende T-Shirt.“ Bei diesem Thema ist der 41-Jährige ganz in seinem Element. Kein Wunder, in der dritten Generation und mittlerweile seit 90 Jahren dreht sich bei dem inhabergeführten „Schuh- und Sporthaus Plum“ alles um das, was man einst als „Schusters Rappen“ bezeichnet hat, heute aber von moderner Technik dominiert wird. „Aber natürlich können wir auch heute noch auf einen Schuster zurückgreifen“, sagt Plum.

Thomas Plum ist auch nicht bei Schusters Leisten geblieben, sondern hat Einzelhandelskaufmann gelernt und aus dem alten Handwerk seines Großvaters eine regionale Filialkette aufgebaut mit vier Sportläden und selbstverständlich auch einem klassischen Schuhgeschäft. Das gehört ebenso zum urspünglichen Kerngeschäft der Familie wie es das Einzelhandelsangebot in Roetgen und seinem Umfeld mit Sportartikeln bereichert.

Großvater Karl Plum offeriert von 1930 an als reisender Schuster seine Dienste im Monschauer Land. Sein Sohn Josef Plum legt mit dem 1979 an der Grünepleistraße eröffneten Schuh- und Sporthaus die Basis für weiteres Wachstum. 1996 wird das Geschäftshaus umfangreich erweitert. 1997 tritt Plum der genossenschaftlich organisierten Intersport-Gruppe bei, die mittlerweile als größte mittelständische Verbundgruppe im weltweiten Sportfachhandel gilt.

Sie bietet ihm die Möglichkeit, den Schwerpunkt seines Sortimentes auf die Nachfrage auszurichten: Das Outdoor-Segment mit Wandern und Trekking zählt zum Kernbereich seines Angebotes. Einheimische wie Touristen nutzen die Gelegenheit, sich aus einer breiten Palette einzudecken, neben dem Sortiment für weitere Breitensportarten und dem Vereinsbedarf. Unter der Regie von Thomas Plum zieht es das Familienunternehmen auch selbst in die weite Eifel-Landschaft hinaus. Seit 2010 ist man in Simmerath präsent, seit 2019 in Kall und ganz aktuell nun auch in Imgenbroich.

Diese Visualisierung entstand zu einer noch frühen Planungsphase, aber so ähnlich soll sich die Erweiterung des Vennhofs an der B258 einmal präsentieren, vorne mit zwei Stockwerken. Foto: Dipl.-Ing. Gerd Klubert / Goldstein Studios

Auf insgesamt rund 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche mit mehr als 5000 Quadratmeter Gesamtfläche bietet das Familienunternehmen derzeit sein breites Portfolio an. An zusätzliche Standorte denkt Thomas Plum aktuell nicht. Sein Engagement zielt mehr darauf ab, den erfolgreich laufenden Bestand zu pflegen, weiter zu etablieren und mit immer aktuellen Trends in die Zukunft zu führen.

Dazu darf man das Engagement rund um den Vennhof mitzählen, mit dem der Geschäftsmann Akzente in Roetgen gesetzt hat und weitere setzen will. Als Thomas Plum vor Jahren das Areal gekauft hat, war das einstige Möbelhaus bereits dem Verfall preisgegeben, aber es war zugleich ein markanter Punkt an der Ecke von Faulenbruch- und Bundesstraße. Ein richtiger Hingucker ist die Ecke aber erst durch ihre Umgestaltung 2015 geworden. Gutes geländegängiges Schuhwerk hat in den Monaten zuvor Thomas Plum durchaus brauchen können, denn der Weg zu dem, was der Vennhof heute ist, sollte sich als so steinig und unwegsam erweisen wie die Trekkingparcours in seinen Geschäftslokalen.

„Ein Nahversorgungszentrum mit Aldi und Rewe als Kernsortimenter“, schwebt Thomas Plum beim Einstieg in das Projekt vor. Doch nach intensiver Bauleitplanung verweigert die Bezirksregierung die Festsetzung eines erforderlichen Sondergebietes, weil es nicht im, sondern am Rande des Ortes liegt. An einem Formfehler scheitert Plums juristische Beschwerde letztlich vor dem Oberverwaltungsgericht. In der Konsequenz wird der Vennhof so ausgebaut, wie er sich jetzt präsentiert.

Mit Geduld und Fingerspitzengefühl fasst der gelernte Einzelhandelskaufmann nun das Projekt „Vennhof 2“ an: die Erweiterung der bestehenden Immobilie. „Der Anschluss an die B258 ist jetzt ein Knackpunkt“, sagt Plum und verzichtet nach der ersten Beteiligung der Öffentlichkeit bereits auf einen zusätzlich angedachten Anschluss an diese überörtliche Verkehrsachse.

An der Rückseite zeigt sich das Potenzial des Vennhofs, der absehbar in vergleichbaren Dimensionen erweitert werden soll. Foto: Jürgen Lange

Aber auch in dieses Projekt ist er mit einer anderen Intention gestartet. „Ich wollte die Sportartikel ebenerdig neben unserem Schuhgeschäft präsentieren.“ Dann hätte er eine andere Nutzung als Wohn- oder Ärztehaus für den Standort Grünepleistraße verfolgt.

Aber auch in diesem Fall hat die Bezirksregierung mit Verweis auf die Einzelhandelsagglomeration außerhalb des Ortskerns das Vorhaben in zwangsweise neue Bahnen gelenkt. Zu den bereits genutzten 687 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen nur noch 113 Quadratmeter Einzelhandel hinzukommen. 1330 Quadratmeter Bruttogeschossfläche sind nur in der Bauleitplanung als Gastronomie ausgewiesen, werden vermutlich aber eine emissionsärmere Nutzung erfahren. Hinzu kommt Gewerbe auf 400 Quadratmeter für publikumsarme und 300 Quadratmeter für publikumsintensive Nutzung sowie 75 Wohneinheiten.

Thomas Plum weiß bereits genau, wie er nun die Erweiterung des Vennhofs bestücken möchte. Neben zusätzlichem Wohnraum ist vor allem an Mediziner, weitere Dienstleister aus der Gesundheitsbranche, Betreuungsplätze, Freiberufler und nicht störendes Gewerbe gedacht

„Und an weitere Angebote, die in Roetgen fehlen oder nicht ausreichend präsent sind“, sagt Plum ohne sich nähere Details entlocken zu lassen. „Dafür ist es noch zu früh.“ Die Bauleitplanung läuft noch. Anfang nächsten Jahres soll die Politik die noch fehlenden Verfahrensschritte nebst Offenlage einleiten, um die planungsrechtliche Grundlage für einen Bauantrag zu schaffen. Mit einem Baubeginn rechnet der Investor dann vorsichtig für Anfang 2023.

„Wir schaffen nicht nur zusätzliche Fläche für Gewerbe und Wohnraum, sondern wir bauen im Prinzip auch eine Lärmschutzwand für einen großen Teil von Roetgen“, hält Plum Kritikern des Vorhabens entgegen. „Und wir halten deutlich mehr Abstand zur Bebauung ein, mehr als in den Neubaugebieten selbst, die auf der grünen Wiese entstanden sind.“

Mit Blick auf die Prosperität der Gemeinde wie das eigene Geschäft empfindet Thomas Plum den Standort ideal. „Von der Kundschaft nur aus Roetgen könnten wir nicht existieren“, bekennt der Geschäftsmann offen. Der Durchgangsverkehr sprudelt ebenso Kundschaft in die Geschäftsräume wie Urlauber das Angebot nutzen. Der Einzugsbereich reicht weit in die südlichen Bereiche von Aachen und Stolberg sowie Belgien hinein. „Hier an der Bundesstraße finden Kunden das, was sie in Innenstadt-Lagen vergeblich suchen“, sagt Thomas Plum. Das sind neben dem Sortiment vor allem eine gute Erreichbarkeit und reichlich kostenfreie Parkplätze.

Mit Bedacht sind ebenso die Standorte in Kall, Monschau und Simmerath gewählt. Sie liegen in Handelsbereichen, wo das vielfältige Angebot für Frequenz sorgt und unterschiedliche Märkte sich so quasi gegenseitig unterstützen. Einen besonderen Charme genießt für Thomas Plum dabei die neue Lage in Imgenbroich. „Dort lässt sich bei besten Parkmöglichkeiten alles wie in einer Innenstadt zu Fuß erledigen, und man kann schon von Einkaufserlebnis sprechen.“ Jedenfalls zeigt sich Plum nach den ersten Wochen sehr angetan von seinem Engagement in Imgenbroich.

Der Ortskern in Roetgen ist für den Unternehmer dagegen „ein schwieriges Thema“; erst recht das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept. Plum selbst hat sich bei Workshops miteingebracht. „Wir jammern hier auf einem ziemlich hohen Niveau“, stellt er fest. Etwa mit Blick auf das Gastgewerbe. „Wir haben viel und gute Gastronomie in Roetgen, mehr auch als die Nachbarkommunen.“ Gleichwohl legt auch der bekennende Roet­gener Wert auf Aufenthaltsqualität und einen multifunktionalen Platz.

Bei allen Gedankenspielen um einen See, Brunnen oder Wasserspiele beschleicht den 41-Jährigen eine Befürchtung mit Blick auf die Planer. „Ich habe die Sorge, dass geplant wird, was gefördert wird, aber nicht unbedingt das, was Sinn macht“, sagt der Unternehmer zu diesem Entwicklungskonzept. Es soll die Basis sein für Förderanträge zur Neugestaltung des öffentlichen Raumes. „Aber die Parkplätze müssen im Ortskern bleiben“, betont Thomas Plum. Sie sind für das Überleben der verbliebenen Geschäfte unerlässlich. Ihr Angebot gilt es zu pflegen.

Möglichkeiten für neue Impulse bieten sich mitten im Dorf kaum. „Es gibt einfach keine Grundstücke dafür“, sagt Plum mit Blick auf das, was der Bezirksregierung am liebsten wäre: im Kerngebiet weiteren Einzelhandel oder noch fehlende Angebote zu etablieren. Gleichzeitig beschreibt Thomas Plum ein Überangebot von Einzelhandelsflächen in der Nordeifel bezogen auf die rund 30.000 Einwohner in den drei Kommunen, was vielleicht der Fläche geschuldet ist. Aber in der Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum und attraktiven Arbeitsplätzen liegt in den Augen des Unternehmers ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft in der Eifel.

Anders als in anderen ländlichen Räumen erlebt die Region eine hohe Nachfrage nach Wohnraum. Junge Menschen wollen in ihren Dörfern bleiben oder nach ihrer Ausbildung dorthin zurückkehren können. Und auch als Standort für Unternehmen wächst die Reputation. „Viele Firmen zieht es in die Eifel, weil sie hier attraktive Arbeitsplätze schaffen können“, sagt Thomas Plum. Es gibt weniger Stress mit Verkehr und Parken sowie mehr Möglichkeiten, zeitgemäße Arbeitsmodelle umzusetzen.

Seinen Beitrag zur weiteren Entwicklung und Attraktivitätssteigerung Roetgens leistet er nun mit seinem Projekt am Vennhof. Es ist für Thomas Plum ein Herzensprojekt neben seinem Engagement im Familienunternehmen. „Da mache ich eigentlich alles“, so der Inhaber, „am liebsten eine Mischung aus Einkauf, Kundenbetreuung und Projektentwicklung“.