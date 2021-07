Helmut Peters : Auf dem höchsten Regal die Flut überlebt

Nordeifel/Gemünd Es klingt wie in einem amerikanischen Katastrophenfilm: Marathonläufer Helmut Peters hat das Hochwasser auf dem höchsten Regal seines Sportartikelgeschäfts in Gemünd überlebt.

Doch Peters‘ kleines, aber feines Sportgeschäft an der Dreiborner Straße in der Fußgängerzone von Gemünd wird es wohl nicht mehr geben. Wie so viele Läden in der Schleidener und Gemünder Innenstadt wurden Einrichtung, Ware und Gebäude vom Hochwasser völlig zerstört. Und doch konnte Helmut Peters selbst am Tag nach der Katastrophe erleichtert aufatmen, denn fast hätte ihn die Jahrhundertflut sogar das eigene Leben gekostet.