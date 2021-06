Absage : Auch in diesem Jahr kein „Rock in Rott“-Festival

Auch in diesem Jahr muss das „Rock in Rott“-Festival aufgrund der zu erwartenden Besucherzahlen abgesagt werden. Foto: Heiner Schepp

Rott Auch in diesem Jahr wird es kein „Rock in Rott“-Festival im Spätsommer geben. Dies teilten die Veranstalter am Dienstag mit.