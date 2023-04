Personalmangel : Apotheke in Schmidt muss nun doch schließen

Noch hat die Rursee-Apotheke geöffnet, doch schon bald wird sie geschlossen. Foto: Andreas Gabbert

Schmidt Nachdem die Probleme der Rursee-Apotheke in Schmidt bundesweit Schlagzeilen gemacht hatten, schien die Rettung in Sicht zu sein. Nun droht zum Ende des Monats erneut das Aus.

Apotheker Bodo Möller-Holtkamp (80) und seine Partnerin Maren Wehr (77) haben turbulente Wochen hinter sich und viele bittere Pillen schlucken müssen. Wie es zurzeit aussieht, wohl eine zu viel. Denn schon in wenigen Tagen wird die kleine Rursee-Apotheke in Schmidt geschlossen. „Es sei denn, es passiert doch noch ein Wunder“, sagt Möller-Holtkamp.

Der ausschlaggebende Grund dafür ist aber nicht das abstruse Dilemma, das nach unserer Berichterstattung bundesweit Schlagzeilen gemacht hatte. Dafür wurde bislang zwar auch noch keine befriedigende Lösung gefunden, aber der Apotheker verzeichnete im Januar zumindest einen Teilerfolg. Aufgrund der Personalnot stand die einzige Apotheke in Schmidt trotzdem weiter auf der Kippe. Auch dagegen schien es ein Mittel zu geben. Doch dann verschlimmerte sich die Situation.

Zunächst drohte der Apotheke wegen 14 Minuten das Aus. Denn die approbierten Apotheker Bodo Möller-Holtkamp und Maren Wehr wohnen in Düren-Kreuzau und sind auf den Bus angewiesen. Doch der Rurtalbus kommt erst um 9.14 Uhr an der Haltestelle in Schmidt vor der Rursee-Apotheke an. Das ist zu spät, denn die „Apothekenbetriebsordnung“ sieht zwingend vor, dass mindestens von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein muss. Außerdem muss zu diesen Zeiten immer eine Apothekerin oder ein Apotheker vor Ort sein. Keinesfalls darf eine Pharmazeutisch-Technische Assistentin (PTA) die Vertretung übernehmen, erst recht nicht eine Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte (PKA).

Apotheker Bodo Möller-Holtkamp hat turbulente Wochen erlebt. Foto: Andreas Gabbert

Angesichts der drohenden Schließung hatte Möller-Holtkamp schließlich einen Anwalt eingeschaltet und einen Antrag gestellt, um eine Ausnahme zu erwirken. In der Folge durfte die Rursee-Apotheke dann erst um 9.30 Uhr öffnen. Allerdings nur befristet bis zum 1. April. Die Apothekerkammer meint nämlich, dass es der sehschwachen Apothekerin in der dunklen Jahreszeit nicht zuzumuten sei, in der Dämmerung Auto zu fahren, wenn die Sonne früher aufgeht, allerdings schon.

„Ohne meine Partnerin würde das hier gar nicht gehen. Entsprechend hoch ist aber auch ihre Arbeitsbelastung“, sagt Möller-Holtkamp, der nicht nachvollziehen kann, warum PTA keine Vertretung übernehmen dürfen. Angesichts der schwindenden Anzahl von Apotheken sei dies für die medizinische Versorgung der Bevölkerung gerade im ländlichen Raum aber zwingend notwendig. „Einen approbierten Mitarbeiter zu finden, ist das größte Problem“, meint er.

Den beiden Mitarbeiterinnen der Rursee-Apotheke, einer PTA und einer PKA, habe er dann wegen der drohenden Schließung kündigen müssen. Gleichzeitig habe er ihnen angeboten, sie in einer der anderen Apotheken weiter zu beschäftigen, die er mit seiner Partnerin in Kreuzau und Breinig betreibt, berichtet Möller-Holtkamp. „Rechtlich gab es keine andere Möglichkeit“, sagt er.

An der Eingangstür weist ein Plakat auf die Personalnot hin. Foto: Andreas Gabbert

Wenig später habe er die Kündigungen wieder zurückgenommen, weil ein neuer approbierter Mitarbeiter für die Apotheke in Kreuzau gefunden wurde und die bisherige Filialleitung bereit war, nach Schmidt in die Eifel zu wechseln. „Damit wären alle Probleme gelöst gewesen. Aber dann hat unsere PTA ihrerseits die Kündigung eingereicht. Jetzt müssen wir am 28. April schließen“, sagt Möller-Holtkamp.

Hoffnung, die Stelle in absehbarer Zeit wieder besetzen zu können, hat er nämlich nicht. Wie die meisten Apotheker sei er ständig auf der Suche nach PTA. Es gebe aber keine Bewerbungen. „Zurzeit suchen alle“, erklärt er.