Bestandsgarantie : Klare Ansage von Minister Laumann zur Simmerather Geburtshilfe

Simmerath/Düsseldorf Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat der Station 1 in Simmerath eine Bestandsgarantie bescheinigt. Das hat der Landtagsabgeordnete Daniel Scheen-Pauls nun berichtet.

Animiert durch die Berichte unserer Zeitung zur Krankenhausreform und Zukunft der Geburtshilfe in Simmerath am vergangenen Donnerstag hat sich Daniel Scheen-Pauls (CDU), der Landtagsabgeordnete für die Nordeifel und die südliche Städteregion, umgehend mit dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in Verbindung gesetzt. „Das ist ein Thema, welches die Menschen in unserer Region beschäftigt wie kaum ein anderes“, sagte Scheen-Pauls. Deshalb habe er vergangene Woche, als das Thema erneut öffentlich gemacht wurde, umgehend das persönliche Gespräch mit dem zuständigen Minister gesucht.

In einem längeren Telefonat hat Karl-Josef Laumann den Abgeordneten aus der Eifel dann jedoch beruhigen können. „Die Geburtshilfe in Simmerath ist unverzichtbar. Die Menschen in der Eifel sollen sich keine Sorgen machen“, sagte Laumann und bat seinen Eifeler Parteifreund Scheen-Pauls ausdrücklich darum, genauso zitiert zu werden. Wie berichtet hatte es im Vorschlag der Krankenkassen zur Krankenkassenreform geheißen, die Geburtshilfe in Simmerath sei mit „nur“ rund 350 Geburten jährlich verzichtbar. Den Familien seien Fahrten zu den großen Geburtsstationen in Stolberg oder Aachen zuzumuten, hieß es im Vorschlag der Kassen.