Gesundheitskolumne : Wenn Herz, Niere und Medikamente dahinschmelzen

Zur Person

Ärztin aus der Eifel: Jennifer Theissen. Foto: MHA/Amien Idries

Jennifer Theissen (36) ist in der Region groß geworden und hat am Franziskusgymnasium in Vossenack ihr Abitur gemacht. Nach dem Studium der Humanmedizin an der RWTH Aachen arbeitet sie seit 2019 als Fachärztin für Innere Medizin in der Eifelklinik Simmerath.

In ihrer Freizeit liebt sie den Ausdauersport und geht entsprechend gerne laufen. Zudem schreibt sie Romane.

Einmal pro Monat erklärt sie unseren Leserinnen und Lesern Erkrankungen und medizinische Phänomene