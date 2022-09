Eifelpendler : Ab Mittwoch freie Fahrt durch Zweifall bis Vicht

In Zweifall wird nach der Erneuerung der Brücke über den Hasselbach die Deckschicht in der L24 gefahren. Die Freigabe der Jägerhausstraße für den Verkehr wird allerdings erst für Mittwoch erwartet. Foto: Juergen Lange

Nordeifel/Stolberg Für staugeplagte Pendler eröffnet sich eine weitere Möglichkeit, die Baustellen an Kalkhäuschen und in Walheim zu umgehen. Nächste Woche ist offiziell wieder freie Fahrt durch Zweifall.

Gut ein halbes Jahr hat es gedauert, nach dem Hochwasser die Brücke über die Vicht in der L12 zwischen Mulartshütte und Venwegen zu erneuern. Der Einweihung im Mai folgte in Zweifall die Erneuerung der Brücke über den Hasselbach in der L24 (Jägerhausstraße).

Zumindest offiziell ist seitdem die Durchfahrt nicht nur über die L24 in Richtung Raffelsbrand, sondern auch über die L238 von Mulartshütte in Richtung Zweifall untersagt – wobei Ortskundige durchaus ihren Weg durch den Voreifelort zu finden wussten. An diesem Freitag wurde nach der Erneuerung der Brücke die Deckschicht der Fahrbahn der Jägerhausstraße gefahren. Die Freigabe für den Verkehr wird sich nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau voraussichtlich bis Mittwoch hinziehen aufgrund von Rest- und Markierungsarbeiten.