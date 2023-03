Im Hohen Venn : 900.000 Euro für bessere Holzstege

Die Holzstege im Hohen Venn sind nach Ansicht von belgischen Tourismusexperten teilweise in einem „desolaten Zustand“. Dies wird an vielen Stellen erst beim Betreten deutlich. Foto: Heiner Schepp

Eupen/Lüttich Die Wallonische Region hat jetzt ein weiteres Budget von 900.000 Euro für bessere Holzstege im Hohen Venn genehmigt.

Nach einer ersten Investition in Höhe von einer Million Euro im Mai letzten Jahres hat die Wallonische Region nun weitere 900.000 Euro zur Instandsetzung der Holzstege im Hohen Venn genehmigt. Dies gab Tourismusministerin Valérie De Bue nun bekannt. Die Stege seien teils in einem desolaten Zustand, hieß es.

„Die Aufwertung und Gestaltung unserer Natur- und Kulturstätten ist eine der Prioritäten für die Entwicklung des Tourismus in der Wallonie. Die Holzstege dienen in erster Linie dazu, die Natur zu schützen, aber sie ziehen auch viele Wanderer und Spaziergänger an“, so die Ministerin, die die Stege als eine Art „Wahrzeichen“ der Region bezeichnet.