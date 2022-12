Straße „Am Feuerbach“ : 81-Jähriger nach Alleinunfall bei Konzen in Lebensgefahr

Ein 81-jähriger Mann wurde bei einem Unfall am Freitagmorgen in Konzen lebensgefährlich verletzt. Foto: PSM

Konzen Nach einem Unfall am Freitagmorgen auf der Straße „Am Feuerbach“ schwebt der 81-jährige Fahrer in akuter Lebensgefahr.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann mit seinem SUV der Marke Dacia Duster am Freitagvormittag kurz vor 9 Uhr auf der Straße „Am Feuerbach“ aus der Ortsmitte Konzen kommend in Richtung Hatzevennstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Aufprall war so heftig, dass beide Airbags des Fahrzeugs auslösten.