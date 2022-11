Schulbusunfall in Monschau : 17 Kinder und eine Lehrerin werden verletzt

Schulbusunfall in Monschau

Update Moschau Nachdem genaue Zahlen zunächst unklar waren, steht nun fest: Bei einem Schulbusunfall in Konzen sind am Freitagmorgen insgesamt 18 Menschen leicht verletzt worden.

Ein mit Schülern der dritten Klasse besetzter Schulbus ist am Freitag in einen Unfall verwickelt worden. Laut Aussage der Polizei war der Bus auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Grundschule unterwegs. Kurz vor dem Erreichen der Schule habe eine 39-jährige Frau aus Monschau ihre Autotür geöffnet. Der 67-jährige Fahrer des Busses aus Nideggen habe nicht mehr ausweichen können, der Bus machte daraufhin eine Vollbremsung.