Aktionstag im November im Kreis Düren : Zwölf- bis 100-Jährige lesen anderen vor

Die Vorleserinnen und Vorleser freuen sich darauf in Einrichtungen im Kreis Düren aus ihren ausgewählten Werken vorzutragen. Foto: MHA/Merve Polat

Kreis Düren Für den bundesweiten Vorlesetag im November stellen Stadt und Kreis Düren etliche Veranstaltungen zusammen, von denen einige öffentlich sind.

Die Jüngsten sind zwölf Jahre alt, die Älteste wird bald 100: Viele der ehrenamtlich Tätigen, die sich am Freitag, 18. November, im Kreis Düren am bundesweiten Vorlesetag beteiligen, tun dies nicht zum ersten Mal. Einige sind bereits seit 20 Jahren dabei, andere wiederum als Mitarbeitende von Kindertagesstätten beruflich sowieso vor Ort. Es gibt aber auch diejenigen, für die es ein Novum ist. So wie Vanessa Böcking: Um allen zu verdeutlichen, worauf sich die Kinder und Jugendlichen bei ihr freuen können, ist die Autorin aus Düren als Hexe verkleidet zum Termin erschienen, bei dem sich etwa 22 Vorleserinnen und Vorleser am Montag eingefunden haben, um sich und die Werke, aus denen sie vortragen, vorab vorzustellen.

Böcking beispielsweise wird im Komm-Kulturzentrum an der August-Klotz-Straße ab 17 Uhr aus ihrem ersten Roman „Damian, der Zauberer“, den sie in diesem Jahr herausgebracht hat, vorlesen. „Das Buch handelt von Magie, die ich mit meinem Kostüm ebenfalls verkörpere“, erläutert sie. In „Damian, der Zauberer“ stehen magische Familien im Mittelpunkt, in denen normalerweise die Töchter die Hexenkraft erben – nur ausgerechnet bei der Vorsitzenden des Hexenrats ist das anders. „Da ich zum ersten Mal dabei bin, bin ich etwas aufgeregt, aber ich freue mich darauf und übe schon fleißig zu Hause“, berichtet Vanessa Böcking.

Dr. Marie-Luise Beyer wiederum, die bald ihren 100. Geburtstag feiert, wirkt ganz und gar selbstbewusst, wenn sie sagt, dass sie an dem Freitag Auszüge aus ihrem Tagebuch präsentieren wird. „Frohes Leben in schwierigen Zeiten“ ist der Text überschrieben, den sie um 16.15 Uhr in der Sakristei der Evangelischen Gemeinde zu Düren, Wilhelm-Wester-Weg 1, vortragen wird. „Wobei das nicht nur die Gedanken einer alten Frau sind“, verrät sie vorab und spricht von „guten Erinnerungen an schlechte Zeiten“.

Birgit Kasberg, Leiterin der Stadtbücherei Jülich, freut sich vor allem auf eine Autorinlesung von Lioba Werrelmann alias Lilly Bernstein, die in der Bücherei ab 19 Uhr aus „Findelmädchen: Aufbruch ins Glück“ vortragen wird. Ihre Dürener Kollegin Kuni Nellessen möchte besonders die Klasse 6c der städtischen Realschule Wernersstraße hervorheben, die um 8 Uhr in der Schule aus Werken von Astrid Lindgren vorliest.

Bei der Vorstellung bezeichnete Dürens Bürgermeister Frank Peter Ullrich (SPD) Lesen als eine Kulturtechnik, „mit der wir uns die Welt erschließen“. Elke Ricken-Melchert schloss sich dem an und verwies auf eine Studie der Stiftung Lesen aus dem Jahr 2020, nach der etwa 32 Prozent der Eltern in Deutschland ihren Kindern selten oder nie vorlesen. Diese Zahl sei seit Jahren konstant. „Dabei ist Lesen sehr wichtig fürs Sprachvermögen“, betonte die Leiterin des Kreisjugendamts.

Bei der Fülle von kostenfreien Veranstaltungen lassen sich bei weitem nicht alle an dieser Stelle abbilden. Das spricht auch Sabine Wagner vom spielpädagogischen Dienst der Stadt Düren an und macht darauf aufmerksam, dass selbst längst nicht alle Termine im Flyer aufgeführt sind, da noch spontane Anmeldungen verzeichnet werden.