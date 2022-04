Ukrainische Partnerstadt : Zwischen den Luftalarmen wird Hilfe aus Düren organisiert

Schwarzer Rauch steigt nach russischen Raketeneinschlägen aus einem Treibstofflager der westukrainischen Großstadt Lwiw in der Nähe von Dürens Partnerstadt Stryj auf. Gerhard Suhr ist bei seiner Hilfslieferung viermal durch Lwiw gefahren. Und will es wieder tun. Foto: dpa/-

Düren/Stryj In Düren werden weitere Hilfsladungen für Stryj gepackt. Auch Gerhard Suhr will wieder in die Partnerstadt. Dort gibt es immer wieder Luftalarm – und für Flüchtlingskinder psychologische Betreuung und Ablenkung.