Kreis folgt Ministerium : Zweitimpfung in Düren mit Biontech statt Astrazeneca möglich

Zweitimpfung in Düren mit Biontech statt Astrazeneca möglich

Kreis Düren Der Kreis Düren folgt der Entscheidung des NRW-Gesundheitsministerium, Menschen, die einen Termin für ihre zweite Astrazeneca-Impfung haben, alternativ eine Impfung mit Biontech anzubieten.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Freitag entschieden, Menschen, die nach einer ersten Impfung mit Astrazeneca auch eine Zweitimpfung mit Astrazeneca gebucht hatten, alternativ eine Zweitimpfung mit Biontech anzubieten. Vorausgegangen ist mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) in Berlin.

Damit werde auch im Kreis Düren so verfahren. Allen Personen, die an diesem Wochenende einen Termin für eine Zweitimpfung mit Astrazeneca haben, werde alternativ Biontech angeboten, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Dafür stehe ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Wer möchte, könne als Zweitimpfung auch weiter Astrazeneca erhalten.