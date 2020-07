Kostenpflichtiger Inhalt: Schlachthof Düren : Zweimal pro Woche werden alle Mitarbeiter getestet

Bislang keine Corona-Fälle bei den Mitarbeitern: Am Schlachthof Düren wird die Belegschaft seit Juli zweimal wöchentlich getestet. Foto: zva/Christoph Pauli

Kreis Düren Immer wieder werden neue Corona-Fälle in Betrieben aus der Fleischindustrie festgestellt. Nach dem Massenausbruch im Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück wurden am Wochenende Neuinfektionen in drei österreichischen Werken bekannt. Wie ist die Lage im einzigen Schlachthof unserer Region in Düren?