Unfall auf der B56 : Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Düren

Bei einem schweren Unfall in Düren sind zwei Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düren Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochabend sind in Düren auf der B56 beide Fahrer in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Auf der Bundesstraße 56 bei Düren sind nach Angaben der Feuerwehr Düren am Mittwochabend zwei Autos in einer Kurve frontal ineinander gekracht.

Eines der Autos überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen, das andere auf der Leitplanke. Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt.

Sie konnten jedoch schnell befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Rettungsarbeiten fing eines der beiden Fahrzeuge an zu brennen. Aber auch das Feuer wurde schnell gelöscht.

(dpa)