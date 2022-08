Rote Ampel : Zwei Mädchen bei schwerem Unfall in Düren verletzt

Düren Insgesamt vier Menschen sind bei einem Unfall in Düren am Donnerstag schwer verletzt worden – darunter zwei junge Mädchen. Die Unfallverursacherin hatte wohl eine rote Ampel missachtet.

Gegen 15.25 Uhr fuhr eine 24-Jährige aus Aachen mit ihrem Auto auf der Veldener Straße in Düren in Richtung Fritz-Erler-Straße, wie die Polizei berichtet. Zur gleichen Zeit war ein 68-Jähriger aus Düren auf der Stolzestraße unterwegs und bog nach links auf die Veldener Straße in Richtung Phillipstraße ab. Laut Zeugenaussagen fuhr die 24-Jährige trotz der für sie geltenden roten Ampel in den Einmündungsbereich ein. Dort kollidierte ihr Wagen mit dem Auto des 68-Jährigen.