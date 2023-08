Prozessauftakt : Drogendealer aus Düren sollen mehr als 100 Kilogramm Kokain verkauft haben

Elektro-Musik : Was man über das Nibirii-Festival am Dürener Badesee wissen muss Das letzte August-Wochenende steht in Düren wieder im Zeichen elektronischer Musik: 75 DJs aus der ganzen Welt spielen auf vier Bühnen am Badesee Goa/Psy Trance, Techno und Drum and Bass. Rund 36.000 Besucher werden erwartet.