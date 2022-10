48.000 Euro Schaden : Zwei brennende Pkw in Birkesdorf

Einer der brennenden Pkw wurde zuvor in Langerwehe gestohlen. Der Sachschaden geht in einen 5-stelligen Bereich. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Birkesdorf Ein lauter Knall, dann brennen in Düren-Birkesdorf zwei Autos. Ein Autodiebstahl in Langerwehe in derselben Nacht geht der Tat voraus.

In der Wiesenstraße in Birkesdorf haben in der Nacht auf Freitag zwei Pkw gebrannt. Gegen 00.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr durch einen 90 Jahre alten Anwohner informiert. Er war nach eigenen Angaben kurz zuvor durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Bei einem anschließenden Blick aus dem Fenster habe er dann zwei brennende Pkw vor seiner Wohnanschrift gesehen.

Die Polizei traf den 88-jähriger Dürener, den Halter des einen brennenden Pkw, vor Ort an. Den Halter des anderen Pkw, an dem auffällig war, dass die gesamte Bereifung fehlte, suchte die Polizei Düren an seiner Wohnanschrift in Langerwehe, Altdorfer Weg, auf. Hier stellte sich heraus, dass der Pkw kurz zuvor entwendet worden war. Die Tatzeit konnte nach Angaben des 67-jährigen Halters auf den Zeitraum zwischen Donnerstag 23.30 Uhr und Freitag 00.40 Uhr eingegrenzt werden. Vor Ort fielen den Beamten Hebelmarken an der Haustür des Geschädigten auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben den beiden Pkw, die vollständig ausbrannten, wurden auch ein an der Einsatzörtlichkeit abgestellter Container sowie ein Anhänger beschädigt.

Die Höhe des Gesamtschadens wird auf etwa 48.000 Euro geschätzt. Die Polizei Düren bittet Zeugen, die im Altdorfer Weg in Langerwehe oder in der Wiesenstraße in Birkesdorf etwas Verdächtigtes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421/949 64 25 bei der Leitstelle zu melden.

(red/pol)