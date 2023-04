Go-Rheinland-Bericht für 2022 : Zwei Bahnstationen im Kreis Düren sind top bewertet

Kreis Düren Go Rheinland, ehemals Nahverkehr Rheinland, hält im neuesten Bericht fest: Jülich und Rommelsheim gehören zu den besten Haltepunkten, Düren hingegen schneidet nicht gut ab.

Bereits zum zehnten Mal in Folge hat Go Rheinland, ehemals Nahverkehr Rheinland, die Bahnhöfe und Haltepunkte in seinem Verbundgebiet unter die Lupe genommen. Besonders gut schneiden Jülich und Rommelsheim ab: So heißt es in dem Bericht, dass die Testerinnen und Tester sehr zufrieden bei den zwei Mal erfassten Stationen Jülich/Forschungszentrum (100 Prozent/Linie RB 21) und der Station Nörvenich-Rommelsheim (100 Prozent/Linie RB 28) waren. „An mehreren Stationen sind größere Umbaumaßnahmen geplant, sodass hier von einer deutlichen Verbesserung des Gesamterscheinungsbildes ausgegangen werden kann“, stellt Go Rheinland fest. Dies ist beispielsweise in Vettweiß der Fall: Die Station der Eifel-Bördebahn (RB 28) wurde modernisiert und jüngst mit erhöhter Taktung in Betrieb genommen (wir berichteten). Für den Bahnhof in Düren hingegen hält Go Rheinland ein stark verunreinigtes Gleisbett im Bericht fest.