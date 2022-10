Unfall in Niederzier : Zwei 16-Jährige und eine 23-Jährige verletzt

Niederzier Zwei Jugendliche sind in der Nacht zu Samstag mit ihren motorisierten Zweirädern auf dem Weg von Düren nach Jülich. An der Krauthausener Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß mit einer jungen Pkw-Fahrerin.

Wie die Polizei Düren am Sonntagvormittag mitteilte, ist es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall in Niederzier gekommen. Laut Polizei fuhren zwei 16-Jährige gegen 23.40 Uhr mit ihren motorisierten Zweirädern die B56 aus Richtung Düren in Richtung Jülich entlang. An der Krauthausener Kreuzung wollten die beide nach links abbiegen. Der vorausfahrende 16-Jährige aus Niederzier übersah dabei einen entgegenkommenden Kleinwagen einer 23-Jährigen Dürenerin. Es kam zum Zusammenstoß.