Elektro-Musik : Was man über das Nibirii-Festival am Dürener Badesee wissen muss

Im Jahr 2019 fand das Nibirii-Festival zum ersten Mal am Dürener Badesee statt. Foto: ZVA/Sandra Kinkel

Düren Das letzte August-Wochenende steht in Düren wieder im Zeichen elektronischer Musik: 75 DJs aus der ganzen Welt spielen auf vier Bühnen am Badesee Goa/Psy Trance, Techno und Drum and Bass. Rund 36.000 Besucher werden erwartet.

Vier Bühnen, 75 DJs mehr als 30.000 Besucher. Am letzten August-Wochenende findet am Dürener Badesee die dritte Auflage des Nibirii-Festivlas statt. Hier gibt es alle Details rund um die Veranstaltung.

Was ist Nibirii?

Nibirii ist ein Festival mit elektronischer Musik am Badesee in Düren. Auf drei großen und einer kleinen, etwas versteckten Bühne werden die Musikrichtungen Goa/Psy-Trance, Techno sowie Drum and Bass gespielt. Das Festival findet von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. August, statt. Insgesamt gibt es 30 Stunden Musik mit 75 Künstlern.

Wer organisiert das Festival?

Organisator ist Björn Grimm vom Bootshaus in Köln. Das Bootshaus ist laut DJ Magazin einer der beliebtesten Clubs in Deutschland und weltweit mit elektronischer Tanzmusik. „Dass dieser renommierte Club in Düren ein Festival veranstaltet“, sagt Christine Käuffer, Rechtsdezernentin der Stadt, „ist ein echter Ritterschlag für uns“.

Woher kommt der Name?

Die Veranstalter und die Verantwortlichen der Stadt Düren freuen sich auf das Festival am See. Foto: MHA/Sandra Kinkel

„Nibirii ist eine Erfindung von mir“, sagt Björn Grimm. „Es gibt den Planeten Nibiru, der auf Erdkollisionskurs ist. Ich habe den Namen etwas abgewandelt. Der Mensch liebt Vokale, davon hat Nibirii vier – alles Is, weil wir mit unserer Veranstaltung ganz viele i-Tüpfelchen setzen wollen.“

Was ist Goa/Psy Trance, Techno und Drum and Bass für Musik?

Wir sprechen von drei artverwandten Musikrichtungen mit schnellem Takt. Elektronische Musik ist in der Subkultur entstanden und hatte ihre Hochphase in den 1990er Jahren. Es ist eine industrielle Musikrichtung mit schnellen Rhythmen und lauten Beats. Vorläufer von Techno & Co. ist Electronic Dance Music (EDM). Masha Paulick vom Bootshaus erklärt: „EDM ist schon längst Mainstream und auch Techno ist mittlerweile dort angekommen.“ Beim großen belgischen Musikfestival „Tomorrowland“ war Techno in diesem Jahr die meistgespielte Musikrichtung.“ Björn Grimm ergänzt: „Ältere Semester würden vermutlich von Krach sprechen, aber Goa, Techno und Drum and Bass sind gerade sehr angesagt – generationsübergreifend.“

Welche DJs treten beim Nibirii-Festival auf?

Die Vorbereitungen für Nibirii laufen bereits seit Ende Juli auf Hochtouren. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Björn Grimm nennt fünf Künstler, die ihm besonders am Herzen liegen: Vini Vivi aus Israel, Reinier Zommerveld, Deborah De Luca, Fox Stevenson und I Hate Modells. Bei einem Festival wie Nibirii spricht man übrigens nicht von einem Programm, sondern von einem Line-up. Das komplette Nibirii-Line-Up gibt es online unter https://nibirii.com/de/lineup-2/.

Wie viele Menschen werden zu Nibirii 2023 erwartet?

Schon jetzt sind 32.000 Tickets verkauft. Björn Grimm und sein Team rechnen mit 36.000 Besuchern. Platz ist am Dürener Badesee für 25.000 Fans elektronischer Musik – pro Festivaltag.

Wie teuer ist der Eintritt?

Eine Karte für alle drei Tage inklusive Camping am Dürener Badesee kostet 215 Euro. Wer nur freitags kommen will, zahlt 90 Euro, am Samstag kostet der Eintritt 100, am Sonntag 50 Euro. Je näher es auf das Festival zugeht, desto teurer werden die Tickets. Ganz zu Anfang, wenn das Line-Up noch nicht feststeht, werden sogenannte „Blind Tickets“ verkauft. Die sind am günstigsten. Karten gibt es unter https://nibirii.com/de/tickets-2/.

Wer kommt zum Festival?

Die meisten Nibirii-Besucher sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland. Untersuchungen aus dem vergangenen Jahr haben ergeben, dass 80 Prozent der Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass das Festival nicht in einer Großstadt, sondern in einer eher ländlichen Gegend stattfindet. Über partybusse.de gibt es einen bundesweiten Bus-Shuttle nach Düren. Die Deutsche Bahn setzt zusätzliche Züge der RE1 und RE9 ein. Vom Bahnhof zum Festivalgelände fahren ebenfalls Shuttlebusse.

Dürfen Jugendliche unter 18 Jahren zu Nibirii?

Nein, das ist aus Gründen des Jugendschutzes nicht erlaubt.

Wie hoch ist die Lärmbelastung für Anwohner?

Im ersten Festivaljahr 2019 gab es bis 3 Uhr nachts Musik auf allen Bühnen am See und entsprechend viele Beschwerden. Christine Käuffer: „Im vergangenen Jahr durfte nur bis 1 Uhr gespielt werden, und es hat keinerlei Beschwerden gegeben.“ Es sei wichtig, ergänzt Dürens Bürgermeister Frank Peter Ullrich, auch ein Angebot für junge Leute zu machen. „Die Bandbreite in Düren im Sommer ist riesig und geht von Annakirmes über Mundart-Festival bis hin zu Nibirii. Das Mundartfestival findet in diesem Jahr am gleichen Wochenende wie Nibirii statt.

Wer sorgt für die nötige Sicherheit bei mehr als 30.000 Festivalbesuchern?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt sind während des gesamten Festivals rund um die Uhr im Einsatz. Für die medizinische Versorgung der Festivalbesucher sorgen 90 Einsatzkräfte der Johanniter, die auf dem Gelände mehrere Rettungsstellen betreiben. Hinzu kommen 35 Kräfte, die während des Festivals unermüdlich aufräumen. Beispielsweise werden 280 Mülltonnen alle 15 Minuten geleert.

Kann bei Nibirii geheiratet werden so wie bei Parookaville?

„Nein“, sagt Björn Grimm. „Es liegen uns bereits jetzt unglaublich viele Anfragen für Heiratsanträge vor.“ Leider könne er nicht alle Wünsche erfüllen. „Wir können nicht die Musik auf vier Bühnen für einen Heiratsantrag unterbrechen.“

Was gibt es außer der Musik?