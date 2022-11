Raubüberfall in Düren : Zeugin rettet Mann vor drei Schlägern – und wird gesucht

Düren Bei einem Raubüberfall am Dürener Bahnhof im August rettete eine Zeugin einen 30-Jährigen vor drei Schlägern und verhindert wohl Schlimmeres. Die Polizei sucht nun nach der couragierten Frau.

Wie die Polizei am Montag mitteilte kam es bereits am 22. August am Dürener Hauptbahnhof zu einem Überfall auf einen 30-Jährigen. Der Mann wurde in der Zeit zwischen 4.40 Uhr und 5.00 Uhr durch insgesamt drei Personen geschlagen und getreten. Ein Täter entwendete währenddessen Geldbörse und Schlüsselbund des Mannes.