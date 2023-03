Zwei Täter, ein Opfer : Zeugenaufruf nach Raub auf Bäckerei in Mariaweiler

Düren Gleich zweimal trifft ein Bäckereimitarbeiter auf zwei Männer, die ihn ausrauben wollen. Beim ersten Mal drohen sie mit Gewalt, beim zweiten Mal schlagen sie zu.

Nach einem Raub in einer Bäckerei am frühen Sonntagmorgen in Mariaweiler bittet die Dürener Polizei um Zeugenhinweise. An einem Verbrauchermarkt an der Straße An Gut Nazareth wurde ein Mitarbeiter der dortigen Bäckerei kurz nach 5 Uhr Opfer eines Überfalls. Wie der Angestellte der Polizei schilderte, war er unmittelbar nach dem Aufschließen von zwei hinter ihm in das Geschäft stürmenden Männern überrascht worden. Diese hätten ihn mit Faustschlägen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld nötigen wollen. Schließlich hätten die beiden mit Tüchern maskierten Täter einen kleineren Geldbetrag aus der Kasse entnommen und seien weggerannt.