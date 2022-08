Opfer mit Schnittwunde : Zeugen nach Raub im Langemarckpark gesucht

Düren Ein Mann berichtet, dass er von vier Männern im Langemarckpark in Düren ausgeraubt und verletzt worden sei. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei Düren in die Notaufnahme eines Krankenhauses gerufen. Dort erzählte ein junger Mann, dass er am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr im Langemarckpark in Düren ausgeraubt und verletzt worden sei. Der 26-Jährige war mit einer Schnittverletzung an der Hand in die Notaufnahme gekommen und musste operativ behandelt werden.