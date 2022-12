Verbraucherzentrale Kreis Düren : Worauf Sie beim Spenden in der Adventszeit achten sollten

Worauf Sie beim Spenden in der Adventszeit achten sollten

Kreis Düren Wie kann man eigentlich dafür Sorge tragen, dass Spenden in der Adventszeit in die richtigen Hände geraten? Die Verbraucherzentrale gibt Tipps.

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit nicht nur ein Anlass, die Liebsten mit Geschenken zu erfreuen, sondern auch für wohltätige Zwecke zu spenden. Auch wenn die Spendenbereitschaft in diesem Jahr angesichts der wirtschaftlich angespannten Lage in vielen Haushalten geringer ist, hoffen viele gemeinnützige Organisationen auf die für ihr Wirken existenzielle Unterstützung.

Vor allem die direkte Ansprache auf der Straße oder an der Haustür kann zu einer raschen und unbedachten Spende führen. „Wer eine Organisation nicht kennt und unsicher ist, wie seriös sie ist, sollte sich neben Informationsmaterial auch einen Überweisungsträger von der sammelnden Organisation geben lassen. So lässt sich die Entscheidung in Ruhe überdenken“, rät die Verbraucherzentrale. Das gelte auch für die zahlreichen, über Soziale Medien verbreiteten Spendenaufrufe. „Dort tummeln sich etliche Organisationen, Vereine, aber auch Shops oder einzelne Personen, die vorgeben, sich für die die gute Sache zu engagieren. Die jeweiligen Bankverbindungen für eine Überweisung springen meist sofort ins Auge. Auch hier gilt: Nicht voreilig spenden, sondern sich gut informieren“, betont Hildegard Dapper.