Elf-Etagen-Wohnblock in Düren : Wo die Fäkalien die Wände runterlaufen

Foto: MHA/Verena Müller 16 Bilder Schimmel, Kakerlaken und Ratten am Miesheimer Weg 5

Düren Der Rohrbruch war vor einem Jahr. Aus der Decke tropfendes Abwasser, großflächiger Schimmel und undichte Fenster: Laut Mietern unternimmt der Eigentümer nichts. Die Wohnungsaufsicht ist eingeschaltet.

Von Verena Müller

Ursula Schmitz-Süßmann öffnet ihre Wohnungstür. Der Blick fällt auf großflächig verschimmelte Wände im Flur. Sie biegt links ins Bad ab, stellt sich auf den Toilettendeckel und löst an einer Ecke eine stabile Plane, die sie unter die Badezimmerdecke gespannt hat. Schmutzwasser läuft ihr auf die Schultern. Es stinkt bestialisch. Über der Toilette ist ein marodes Abwasserrohr zu sehen. Schmitz-Süßmann geht weiter ins Wohnzimmer, zeigt verfaulende Fenster- und Türrahmen. Die Balkontür lässt sich nicht mehr schließen.

Die 58-Jährige lebt in dieser Wohnung in der ersten Etage des Hauses Nummer 5 am Miesheimer Weg in Düren. Bis eben wirkte sie noch resolut bis wütend. Doch jetzt laufen ihr Tränen über die Wangen. „Endlich kommt mal einer und guckt sich das alles an“, sagt sie und wischt sich mit dem Ärmel schnell das Gesicht trocken. Dann hat sie sich schon wieder gefasst. Sie fühle sich vom Vermieter im Stich gelassen, sagt sie, und das ist noch ihre moderateste Äußerung.

Schmitz-Süßmann geht zurück in den Hausflur, wo Nachbarn warten. Auch sie bitten in ihre Wohnungen, von Etage zu Etage, mal auf der linken, mal auf der rechten Seite. Überall das gleiche Bild. In den Fluren hängen außerdem lose Kabel von den Wänden, wo das Plastik von Gegensprechanlagen und Lichtschaltern fehlt.

Eine junge Frau in einer der mittleren Etagen zieht feuchte Tapete wie einen Vorhang von der Wand. Eines ihrer Kinder, vielleicht eineinhalb Jahre alt, schaut neugierig aus dem Wohnzimmer, die Mutter scheucht es zurück. Der Junge hustet kurzatmig.

Viele junge Familien

Wie die Bewohner erzählen, sind rund 90 Prozent der Wohnungen betroffen. 60 Parteien hat das Haus, darunter viele sehr junge Familien. Kaum einer, der nicht über Atemwegserkrankungen und andere Beschwerden klagt. Ein Vater berichtet, dass er mit seinen Kindern (zwei, vier und zehn Jahre alt) regelmäßig wegen solcher bei einer Dürener Kinderärztin in der Sprechstunde sitzt.

Das Elf-Etagen-Haus ist Baujahr 1963. Dem Anschein nach ist alles noch in Originalzustand. Böden, Leitungen, Türen, Treppengeländer, keine energetische Sanierung, Rauchmelder fehlen ebenfalls. Die Immobilie ist eine von mehreren baugleichen am Ortsrand von Düren, wurde aber als einzige aus dieser Baugruppe vor rund zwei Jahren an einen neuen Eigentümer mit Sitz in Düsseldorf verkauft, die Massto Verwaltungs GmbH.

Geblieben war nach dem Wechsel der Hausmeister, Gavino Frau (61). Hausmeister trifft es im Grunde nicht ganz. „Hausverwaltung, Mietverträge abschließen, die Miete in bar kassieren, Hausmeisterarbeiten, gucken, dass die Hausordnung eingehalten wird, und das Haus voll halten“, sagt Frau mit italienischem Akzent. Diese Aufgaben habe er alle erfüllt, jahrelang, ohne Urlaub, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Nur Rumänen zahlen mehr

Nur eines wolle er nicht: gegen geltendes Recht verstoßen. „Ich sollte Leute unter Druck setzen und rausschmeißen, die nicht sofort zahlen“, sagt er. Im Herbst 2021 seien Mieten und Betriebskosten deutlich angehoben worden, sagt Frau, außerdem seien die Verträge auf ein Jahr befristet worden. „Aber nur bei den rumänischen Mietern. Bei den drei, vier deutschen Familien, die noch hier im Haus wohnen, nicht“, sagt Frau. Denn die hätten sich das sicherlich nicht gefallen lassen.

Rund 800 Euro kostet laut Frau nun eine Vier-Zimmer-Wohnung.

Im April 2022 brach dann ein Abwasserrohr. Wie Frau und weitere Zeugen berichten, sind mehrere Klempner und Installateure vor Ort gewesen, einen Auftrag hätten sie vom Eigentümer aber nicht erhalten.

Seitdem verrottet das Haus. Ein weiterer Mieter zeigt, wie förmlich schwarze Pilze aus seiner Küchenwand wachsen. Ein anderer schiebt den Kühlschrank weg, dahinter Dutzende Kakerlaken. Er holt ein Schädlingsbekämpfungsmittel hervor. Pro Woche verbrauche er mehrere Packungen. Ohne Erfolg.

Ursula Schmitz-Süßmann in ihrem Badezimmer. Sie hat mehrere Planen unter die Decke gehängt, weil sonst das Abwasser aus den Bädern der Wohnungen über ihr auf sie herabregnet. Foto: MHA/Verena Müller

In der nächsten Küche zieht eine Frau die Tapete hoch. Auch dort wimmelt es vor Kakerlaken. Ihr Kind habe Asthma, sagt sie. Weitere Mieter berichten von großen Ratten, die durchs Haus und den Keller laufen.

Ob man nicht sagen könne, die Schäden seien schon vor dem Eigentümerwechsel da gewesen, sei an ihn herangetragen worden, berichtet Gavino Frau weiter. „Nein, das waren sie nicht, und das werde ich auch nicht sagen. Sonst stehe ich mit einem Bein im Knast“, lautete und lautet Fraus Antwort. Er wirkt sehr aufgebracht. Sein Büro im Erdgeschoss ist fast leergeräumt. Am 20. März hatte er die Kündigung erhalten.

Im Kündigungsschreiben steht unter anderem, Frau sei in letzter Zeit (14 Tage) seinem Arbeitsverhältnis nicht nachgekommen. Seine Erklärung: Er sei in dem betreffenden Zeitraum krankgeschrieben gewesen. „Stattdessen haben Sie gegen den Eigentümer gearbeitet“, wird ihm außerdem vorgeworfen. Frau sagt, er wolle sich nicht an Erpressung und Betrug beteiligen. Die Treppenhausreinigung beispielsweise, die in den Betriebskosten auftaucht, fände nicht statt. Wirft man einen Blick in den Aufgang, erscheint das mehr als glaubhaft.

Stadt Düren schreitet ein

„Es sind schlimme Zustände“, räumt auch die Stadt Düren als Wohnungsaufsichtsbehörde auf Anfrage unserer Zeitung ein. Sie habe vor anderthalb Wochen von diesen Kenntnis erlangt. Auch das Jugendamt sei wegen der vielen kleinen Kinder involviert. Bei Ursula Schmitz-Süßmann lebt ein Pflegekind. Sie fürchtet, es nun abgeben zu müssen.

Theoretisch hat die Stadt bei unzumutbaren Verhältnissen und akuter Gesundheitsgefahr die Möglichkeit, die betroffenen Mieter in Hotels unterzubringen und dem Eigentümer die Kosten in Rechnung zu stellen.

Mit diesem habe man aber zunächst vereinbart, so die Stadt Düren weiter, sich so schnell wie möglich vor Ort zu treffen. Eine Mängelliste sei bereits erstellt: zum Teil kein warmes Wasser, undichte Abwasserleitungen und Fenster, Schimmelbildung.