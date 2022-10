Kneipen im Kreis Düren : WM-Spiele in Katar boykottieren? Kommt nicht infrage!

Im „Kölsche Eck“ am Dürener Kaiserplatz gehören Spielübertragungen zum alltäglichen Geschäft. Foto: MHA/Merve Polat

Interaktiv Kreis Düren Die Gastronominnen und Gastronomen im Kreis Düren vertreten eine klare Meinung in Zeiten der Pandemie und der immensen Einkaufs- sowie Energiekosten. Wie stehen Sie zum Public Viewing? Stimmen Sie ab!

Etliche Kneipen in Köln haben es bereits getan, eine Kinobetreiberfamilie in Aachen ebenfalls: Sie sprechen sich gegen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aus und werden dementsprechend keine Spiele übertragen. Eine andere Haltung nehmen die Gastronominnen und Gastronomen im Kreis Düren ein, wie eine stichprobenartige Umfrage zeigt.

Willi Wolff hat sich auf die Anfrage der Redaktion hin veranlasst gesehen, eine Stellungnahme in dem Sozialen Netzwerk Facebook zu veröffentlichen. In dieser schreibt der Sprecher des Stammtischs Dürener Gastronomen von den erheblichen wirtschaftlichen Einbußen für Betreiberinnen und Betreiber aufgrund der Coronavirus-Pandemie und explodierenden Einkaufs- und Energiekosten wegen des Kriegs. Wolff: „Sicherlich ist allein die Vergabe der WM an Katar schon verurteilungswürdig, erst recht die Nichteinhaltung der Menschenrechte und die Unterdrückung der Arbeiter auf den WM-Baustellen. Aber sind die Gastonomen jetzt die richtige Adresse für eine Diskussion? Sicherlich nein!“

Eine Rückfrage bei den Mitgliedern des Stammtischs Dürener Gastronomen habe ergeben, dass sich lediglich zwei Betriebe zu einem Boykott entschlossen haben. Bei vielen hingegen gehöre die Fußball-Übertragung ganzjährig dazu. So wie bei Jan Luca Jansens Kneipe „Kölsche Eck“ am Dürener Kaiserplatz, die der Gürzenicher erst kürzlich eröffnet hat: „Fußballspiele zu zeigen, ist für uns enorm wichtig. Gerade bei den 1.-FC-Köln-Spielen kommen die meisten Menschen zu uns.“

Walter Wickerath, Inhaber der Kneipe „Zur Stadtmauer“ in Düren, sagt, dass er privat den Fernseher nicht einschalten würde, aber falls seine Gäste dies fordern, dann mache er das – wenn die Spiele bei den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen werden. Abos für private Anbieter wie beispielsweise Sky habe er nicht. Genauso wie Walter Müller. Der Betreiber des Brauereigasthofs McMüller’s American-Irish Pub in Linnich-Kofferen betont darüber hinaus: „Ich halte nicht viel davon, aus der WM in Katar ein Politikum zu machen.“ Wenn die Meisterschaft aus dieser Sichtweise betrachtet wird, könne jedes Spiel abgesagt werden, weil immer ein fragwürdiges Land involviert sei.

So argumentiert auch Benjamin Loevenich, Inhaber des Café-Restaurants „Liebevoll“ in Jülich und Vorsitzender der Jülicher Werbegemeinschaft: „Falls man es so genau nimmt, müsste auch jeder sein Handy weglegen, weil die Bauteile darin aus China stammen, wo genauso nachgewiesene Menschenrechtsverletzungen wie in Katar stattfinden.“ Dementsprechend werde er die Spiele auch zeigen. Früher sei das ein wichtiger Bestandteil seines Geschäfts gewesen: „Im Sommer haben wir stets größere Public-Viewing-Veranstaltungen ausgerichtet. Das machen wir jedoch seit einigen Jahren nicht mehr, weil die Sicherheitsauflagen der Kreispolizei sehr groß geworden und solche Veranstaltungen natürlich stark wetterabhängig sind.“

Benjamin Loevenich vor seinem Café-Restaurant „Liebevoll“ in Jülich. Der Vorsitzende der Jülicher Werbegemeinschaft wird WM-Spiele aus Katar übertragen. Foto: Guido Jansen