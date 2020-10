Nach Hinweis auf Maskenpflicht : Aggressiver Mann attackiert Ordnungskräfte

Seit Montag gilt in Dürener Haupteinkaufsstraßen Maskenpflicht (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düren Nachdem er darauf hingewiesen worden war, dass er eine Maske tragen müsse, hat ein Mann am Montag in der Dürener Innenstadt Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen und verletzt.

Seit Montag gelten in Düren verschärfte Corona-Regeln. In den Haupteinkaufsstraßen etwa müssen nun Masken getragen werden. Noch sollen die Ordnungskräfte der Stadt „Maskenmuffel“ auf die verschärften Maßnahmen aufmerksam machen, ab Mittwoch sind bei Vergehen Bußgelder in Höhe von 50 Euro vorgesehen.