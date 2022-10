Werkzeuge im Blick : Wieder mehrere Transporter im Kreis Düren aufgebrochen

Kreis Düren In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte wieder mehrere Fahrzeuge im Kreis Düren aufgebrochen. Erneut hatten sie teure Werkzeuge im Blick.

Die geöffneten Transporter waren in der Kapellenstraße sowie der Fasanenstraße in Linnich, in der Ringstraße in Nideggen und in der Schulstraße in Niederzier abgestellt. Ein Fahrzeug wurde beim Diebeszug geklaut, auch der Transporter war mit Werkzeugen beladen.