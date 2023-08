Thema Zecken im Kreis Düren : Wie sinnvoll ist eine Impfung gegen FSME?

FSME wird fast ausschließlich durch Zeckenbisse übertragen. Aber längst nicht alle Zecken sind mit dem Virus infiziert. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Düren Der Kreis Düren ist zwar kein Hochrisikogebiet, was Frühsommer-Meningoenzephalitis angeht, trotzdem kann eine Impfung gegen FSME durchaus sinnvoll sein. Kinderarzt Dr. Volker Arpe erklärt, warum.

Frühsommer-Meningoenzephalitis klingt nicht nur tückisch, sondern ist es auch. Die Krankheit, kurz FSME genannt, wird hauptsächlich von Zecken auf den Menschen übertragen. Sie kann zu Entzündungen des Gehirns, der Hirnhaut oder des Rückenmarks führen und das kann – im schlimmsten Fall – für die Betroffenen fatale Folgen haben.

Aber wie sinnvoll ist eine Impfung gegen FSME, vor allem auch für Kinder? Wir haben Dr. Volker Arpe, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sowie Oberarzt der Kinderklinik am St.-Marien-Hospital in Düren-Birkesdorf, nach seiner Einschätzung gefragt.

Dr. Volker Arpe rät Menschen, die ihren Urlaub in FSME-Hochrisikogebieten verbringen und viel draußen sind, sich gegen FSME impfen zu lassen – Kindern wie Erwachsenen. Foto: MHA/Sandra Kinkel

So viel vorweg: Zwar gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass 2023 ein Zecken-Jahr mit starkem Zeckenbefall unserer Wiesen und Wälder wird, gleichzeitig gibt es aber in Nordrhein-Westfalen nur ein Hochrisiko-Gebiet für FSME, nämlich Stadt und Kreis Solingen. Gleichwohl ergibt es Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen – zum Beispiel für diejenigen, die Urlaub in Hochrisikogebieten machen.

In Deutschland sind Bayern und Baden-Württemberg Hochrisikogebiete, auch in Ost-, Süd- und Nordeuropa gibt es Gegenden mit einem erhöhten Infektionsrisiko. Wo genau, ist auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts (RKI) unter www.rki.de zu finden.

„Als Hochrisikogebiet“, sagt Volker Arpe, „bezeichnet man Gegenden, in denen 0,1 bis fünf Prozent der Zecken das FSME-Virus in sich tragen. Das heißt im Umkehrschluss, dass in diesen Gebieten 95 Prozent der Zecken ohne FSME leben.“ Und auch das Risiko der Erkrankung ist auf den ersten Blick nicht dramatisch: Es liegt zwischen 1 von 600 und 1 von 2000 Menschen, die in einem Hochrisikogebiet von einer Zecke gebissen werden Arpe: „Das Virus kann nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden, und es gibt auch keine Übertragung auf das ungeborene Kind im Mutterleib.“ In Deutschland werden laut RKI zwischen 200 und 400 Infektionen pro Jahr gezählt.

Allerdings: FSME ist nicht heilbar, das heißt, es können nur die Symptome behandelt werden. „Die Inkubationszeit beträgt zwischen sieben und 14 Tagen, und die Krankheit verläuft in zwei Phasen“, erläutert Volker Arpe. Zunächst bekämen die Betroffenen grippeähnliche Symptome, manchmal einhergehend mit Erbrechen und Übelkeit. „Erst danach kommt dann in einigen Fällen die neurologische Manifestation“, sagt der Kinderarzt. „Und hier reicht die Bandbreite von einer leichten Hirnhautentzündung bis hin zur schweren Enzephalitis, die auch zu Lähmungen führen kann.“ Grundsätzlich, ergänzt er, verliefen 70 bis 75 Prozent der Infektionen asymptomatisch. Zudem hätten Kinder meist mildere Symptome.