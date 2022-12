Polizeieinsatz in Düren : Wie sich aus einem Imbissbesuch ein Gerangel entwickelte

Auf dem Weg zu einem Einsatz in Düren stoßen Polizisten auf die körperliche Auseinandersetzung vor dem Imbiss (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Düren Ein Imbiss, ein Dekorationsschild, jede Menge Alkohol: Das sind die Eckdaten zu einem Streit am Donnerstag in Düren, der in einem Gerangel und einer Anzeige mündete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einem Gerangel endete am vergangenen Donnerstag ein Imbissbesuch eines 30 Jahre alten Mannes in Düren.

Wie die Polizei berichtet, fielen Beamten auf dem Weg zu einem Einsatz vier Menschen auf der Aachener Straße auf. Sie lagen demnach auf dem Gehweg und waren offensichtlich in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen.

Nachdem die Polizisten die vier Menschen voneinander getrennt hatten, ermittelten sie, dass ein 30-jähriger Beteiligter zuvor, gegen 18.55 Uhr, den Imbiss betreten und sich etwas zu Essen bestellt hatte.

Der 17-jährige Sohn des Imbissbetreibers konnte laut Polizei dann beobachten, wie der 30-Jährige ein Dekorationsschild von der Wand nahm und dieses unter seiner Jacke versteckte. Der 42 Jahre alte Besitzer des Lokals habe das Schild daraufhin zurückgefordert.

Der 30-Jährige verweigerte das jedoch, wie der Imbissbetreiber gegenüber der Polizei schilderte. Deshalb habe er dem Dieb das Schild entrissen und ihn des Ladens verwiesen – mit mäßigem Erfolg. Zwar habe der 30-Jährige die Räume verlassen, jhedoch sei er vor dem Imbiss stehengeblieben. Den Aussagen zufolge brüllte er dort herum und schwenkte eine Bierflasche.

Da der Imbissbetreiber davon ausgegangen sei, dass der Mann die Glasscheibe seines Lokals zerstören würde, trat er, gemeinsam mit einem 31 Jahre alten Zeugen, der sich ebenfalls im Imbiss aufgehalten hatte, und seinem Sohn zu dem 30-Jährigen auf den Gehweg. Dieser soll dort die Bierflasche auf den Boden geschmissen und dem Imbissbetreiber ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten, wie es im Polizeibericht heißt.

Der 30-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, dort wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,48 Promille. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch verantworten müssen.

(red/pol)