Freundeskreis lädt ein : Wie lassen sich Tiere besser schützen?

Aachen/Düren/Heinsberg Im digitalen Freundeskreis-Forum unserer Zeitung berichten Bianka Mai vom Tierheim Heinsberg, Jürgen Plinz vom Tierheim Düren und Lutz Vierthaler vom Tierheim Aachen von ihrer Arbeit in schwierigen Zeiten.

Die Tierheime in Aachen, Düren und Heinsberg schlagen Alarm: Sie gehen unter in der Flut von abgegebenen Tieren, gleichzeitig steigen die Kosten immens. Grund genug, um mit einer Expertin und zwei Experten darüber zu sprechen. Bianka Mai vom Tierheim Heinsberg, Jürgen Plinz vom Tierheim Düren und Lutz Vierthaler vom Tierheim Aachen werden am Donnerstagabend, 12. Januar, von 18 bis 19 Uhr Medienhaus-Moderator Peter Engels und Multimedia-Redakteurin Merve Polat von ihrer Arbeit in schwierigen Zeiten berichten.